Donald Trump ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ses kaydÄ± dÃ¶kÃ¼mÃ¼nÃ¼ yayÄ±nlayabiliriz

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, Donald Trmup, Sergey Lavrov ve Sergey Kislyak ile yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ses kaydÄ± dÃ¶kÃ¼mÃ¼nÃ¼ her an yayÄ±nlayabileceklerini aÃ§Ä±kladÄ±

AçÄ±klama, Trump'Ä±n bu görüÅŸmede devlet sÄ±rlarÄ±nÄ± Rusya'yla paylaÅŸmakla suçlanmasÄ±nÄ±n üzerine geldi.Ä°talya BaÅŸbakanÄ± Paolo Gentiloni ile Rusya'nÄ±n Soçi kentinde düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda konuÅŸan Putin, Trump'Ä±n Rusya'ya herhangi bir sÄ±r vermediÄŸini söyledi ve ABD'li siyasetçilerin içlerini rahatlatacaksa görüÅŸmenin ses kaydÄ±nÄ± yayÄ±nlamaya hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Ä°ki üst düzey ABD yetkilisi, bir müttefik devlet tarafÄ±ndan Rusya'yla paylaÅŸÄ±lmamasÄ± kaydÄ±yla ABD'ye verilen ve ABD'nin uçaklarda elektronik cihaz yasaÄŸÄ± uygulamasÄ±na yol açan gizli bir istihbarat bilgisini Rusya ile paylaÅŸmakla suçlamÄ±ÅŸtÄ±.

Putin ise basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda iddialarla dalga geçerek "EÄŸer Lavrov bir takÄ±m gizli bilgileri alÄ±p bana iletmediyse onunla da ayrÄ±ca konuÅŸmam gerekir" dedi.

ABD'de Trump karÅŸÄ±tlarÄ±nÄ±n Rusya'yÄ± ülkedeki iç siyasetin malzemesi haline getirmekle suçlayan Putin, "Bu insanlar bundan sonra hangi hikayeyi uyduracaklar? Rusya karÅŸÄ±tÄ± sloganlarla kendi iç siyasetlerine yön vermeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar" diye konuÅŸtu.Bu tür davranÄ±ÅŸlarÄ±n sadece ABD'ye zarar vereceÄŸini ifade eden Putin, ortaya atÄ±lan iddialarÄ±n maksadÄ±nÄ±n 'aptalca' olduÄŸunu da söyledi.