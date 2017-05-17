Ana Sayfa | DÃœNYA 17/05/2017 18:19

Yunanistan'da bÃ¼yÃ¼k oylama Ã¶ncesi halk sokaÄŸa dÃ¶kÃ¼ldÃ¼

yunanistan

Yunanistan'da iÅŸÃ§i maaÅŸlarÄ±, emekli maaÅŸlarÄ± ve vergi reformlarÄ±nÄ± kapsayan kanun taslaÄŸÄ±na iliÅŸkin yarÄ±n oylanacak kemer sÄ±kma reformlarÄ± halkÄ± sokaÄŸa dÃ¶ktÃ¼

Yunanistan'da yarÄ±n oylanacak kemer sÄ±kma kanun taslaÄŸÄ± halkÄ± sokaÄŸa döktü. Kemer sÄ±kma reformlarÄ±nÄ± protesto etmek için ülke genelinde 24 saatlik grev baÅŸlattÄ±. BaÅŸkent Atina'da Singtama MeydanÄ±'nda yapÄ±lan gösteriler sÄ±rasÄ±nda vatandaÅŸlar ve polis arasÄ±nda çatÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. Polis, molotofkokteyli atan göstericilere biber gazÄ±yla karÅŸÄ±lÄ±k verdi.

Protestolar nedeniyle ulaÅŸÄ±m durma noktasÄ±na gelirken, grev iç uçuÅŸlarda aksamalara neden oldu. AralarÄ±nda öÄŸretmen, emekli, doktor ve avukatlarÄ±n da bulunduÄŸu gösteriye en az 15 bin kiÅŸi katÄ±ldÄ±. "Kemer sÄ±kmaya son", "Borç ertelemeye evet" pankartlarÄ± taÅŸÄ±yan eylemciler, "Bizden çaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kazancÄ± geri verin" sloganlarÄ± attÄ±.

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