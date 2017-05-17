DÃ¼nyayÄ± tehdit eden virÃ¼s hakkÄ±nda Kuzey Kore'den aÃ§Ä±klama

DÃ¼nyayÄ± tehdit eden WannaCry virÃ¼sÃ¼ne iliÅŸkin Kuzey Kore'den bir aÃ§Ä±klama geldi

Kuzey Kore'de, dünya genelinde yaklaÅŸÄ±k 150 ülkede yüz binlerce bilgisayarÄ± etkileyen WannaCry virüsüne iliÅŸkin ayrÄ±ntÄ±lÄ± bir haber yayÄ±mlandÄ±.Yonhap ajansÄ±nÄ±n haberine göre, Kuzey Kore Ä°ÅŸçi Partisi'nin resmi yayÄ±n organÄ± Rodong Sinmun'da yayÄ±mlanan haberde, "Ä°nternet yoluyla 12 MayÄ±s civarÄ±nda gerçekleÅŸtirilen siber saldÄ±rÄ±, dünya genelinde aralarÄ±nda ABD, Ä°ngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in de olduÄŸu 150 ülkede çok sayÄ±da devlet kurumunu ve iÅŸletmede hÄ±zla yayÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." ifadesine yer verildi.

Avrupa Polis TeÅŸkilatÄ±na (Europol) atÄ±fta bulunulan haberde, dünya çapÄ±ndaki siber saldÄ±rÄ±dan 200 bin bilgisayarÄ±n etkilendiÄŸi bildirilirken, virüsten Kuzey Kore'nin etkilenip etkilenmediÄŸine iliÅŸkin bir bilgi ise paylaÅŸÄ±lmadÄ±.

Haberde, Rusya'da Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, bankalar ve kamu kurumlarÄ±na, Ä°spanya ve Portekiz'de bilgi aÄŸlarÄ±, bankalar ve enerjiyle ilgili ÅŸirketlere ve Fransa, Slovenya ve Romanya'daki otomobil fabrikalarÄ±na yönelik siber saldÄ±rÄ±lar dahil vakalarÄ±n ayrÄ±ntÄ±larÄ±na iliÅŸkin ayrÄ±ntÄ±lar verildi.

Benzeri görülmemiÅŸ yÄ±kÄ±cÄ± siber saldÄ±rÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸok olan uluslararasÄ± toplumun, interneti istismar suçlarÄ±nÄ± savuÅŸturma çabalarÄ±nÄ± güçlendirme çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunduÄŸuna" dikkatin çekildiÄŸi haberde, geçen hafta bilgisayar sistemlerine bulaÅŸan WannaCry adlÄ± virüsün yayÄ±lmasÄ±nÄ±n arkasÄ±nda Kuzey Kore'nin olabileceÄŸi konusundaki uluslararasÄ± ÅŸüphelere iliÅŸkin bir açÄ±klama yer almadÄ±.

WannaCry bilgisayar virüsü, saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bilgisayar içindeki verileri kilitliyor ve belgelerin yeniden kullanÄ±labilmesi için siber saldÄ±rÄ±yÄ± yapanlar, kullanÄ±cÄ±dan her defasÄ±nda 300 dolar fidye istiyor. Virüs genellikle, e-posta, kaynaÄŸÄ± belirsiz programlar, forum siteleri ve korsan oyunlar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bilgisayarlara bulaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.