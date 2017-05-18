Ana Sayfa | DÃœNYA 18/05/2017 07:24

ABD'nin BM BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± gezisini TÃ¼rkiye'ye yapacak

Nikki Haley

ABD'nin BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley ilk yurtdÄ±ÅŸÄ± gezisini TÃ¼rkiye ve ÃœrdÃ¼n'e yapacak

Haley, Wall Street Journal gazetesinde kaleme aldÄ±ÄŸÄ± makalede, 19-25 MayÄ±s tarihleri arasÄ±nda Türkiye ve Ürdün'ü ziyaret edeceÄŸini belirtti.Nikki Haley, "Önümüzdeki günlerde Suriyeli mültecileri kabul ederek hayranlÄ±k uyandÄ±ran iki ülke Ürdün ve Türkiye'yi ziyaret edeceÄŸim." ifadesini kullandÄ±.Ziyaretinin amacÄ±nÄ±n mültecilerin durumunu birinci elden görmek olduÄŸunu ifade eden Haley, hükümet yetkilileriyle Suriye'deki savaÅŸ nedeniyle yerlerinden edilmiÅŸ mültecilere ve onlara ev sahipliÄŸi yapan ülkelere ABD'nin nasÄ±l yardÄ±m edeceÄŸi konusunu görüÅŸeceÄŸini belirtti.Türkiye'nin yaklaÅŸÄ±k 3 milyon, Ürdün'ün ise 659 bin Suriyeli mülteciye ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Haley, her iki ülkede de mülteci kamplarÄ±nÄ± ve okullarÄ± ziyaret edeceÄŸini kaydetti.

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