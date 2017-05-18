Eski FBI BaÅŸkanÄ± Rusya soruÅŸturmasÄ±nÄ±n baÅŸÄ±na getirildi

Rusya'nÄ±n baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerine mÃ¼dahalesi iddialarÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturmanÄ±n baÅŸÄ±na ABD'de eski FBI BaÅŸkanÄ± Robert Mueller getirildi

Adalet BakanÄ± BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Rod Rosenstein, sdenetlemek için soruÅŸturmaya alan dÄ±ÅŸÄ±ndan birinin getirilmesinin 'kamunun yararÄ±na olduÄŸunu' söyledi.Devlet BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n FBI BaÅŸkanÄ± James Comey'yi görevden almasÄ± ardÄ±ndan soruÅŸturmaya bir özel savcÄ±nÄ±n atanmasÄ± yönündeki çaÄŸrÄ±lar artmÄ±ÅŸtÄ±.Atama kararÄ± hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat politikacÄ±lar tarafÄ±ndan olumlu karÅŸÄ±landÄ±.FBI soruÅŸturmasÄ±, Trump'Ä±n kampanya ekibiyle Rusya arasÄ±ndaki olasÄ± baÄŸlantÄ±larÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± da içeriyor.

'Yeni bir safhaya geçildi'

BBC'nin Washington'daki muhabiri Anthony Zurcher, atamayla ilgili, "Rusya hikayesi ÅŸimdi yeni ve daha ciddi bir safhaya giriyor" yorumunu yaptÄ±.

Zurcher, Mueller'Ä±n Washington'da iyi bir itibarÄ± bulunduÄŸunun altÄ±nÄ± çizdi.

BBC muhabiri, eski FBI ÅŸefinin teknik olarak Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± bulunacak ve Trump'a bilgi vermek durumunda olmakla birlikte, Trump tarafÄ±ndan sindirilmesinin zor olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

James Comey, geçtiÄŸimiz hafta Trump tarafÄ±ndan görevden alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

New York Times gazetesi, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, görevden aldÄ±ÄŸÄ± eski FBI baÅŸkanÄ± James Comey'den, eski ulusal güvenlik danÄ±ÅŸmanÄ± Michael Flynn'in Rusya'yla baÄŸlantÄ±larÄ±na iliÅŸkin ilgili yürütülen soruÅŸturmayÄ± kapatmasÄ±nÄ± istediÄŸini iddia etmiÅŸti.

Beyaz Saray ise bu iddiayÄ± kabul etmemiÅŸti.

Michael Flynn ise, göreve gelmeden önce Rus yetkililerle görüÅŸtüÄŸü iddialarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gelen baskÄ±lar üzerine Åžubat ayÄ±nda istifa etmiÅŸti.

Kaynak: BBC Türkçe