Yunanistan karÄ±ÅŸtÄ± polisler birbiriyle Ã§atÄ±ÅŸtÄ±

Yunanistan'Ä±n baÅŸkenti Atina'da karÅŸÄ±t gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼ polisler arasÄ±nda arbede yaÅŸandÄ±

Hükümetin tasarruf politikasÄ± kapsamÄ±nda maaÅŸlarda yapÄ±lmasÄ± planlanan yeni kesintileri protesto eden polisler, akÅŸam saatlerinde Kolokotronis MeydanÄ±'nda protesto gösterisi düzenledi. Sahil güvenlik görevlileri ve itfaiyecilerin de destek verdiÄŸi protestocu polisler daha sonra “Cuntavari uygulamalarÄ± durdurun”, “Yeni memorandumlara hayÄ±r” yazÄ±lÄ± pankartlar eÅŸliÄŸinde parlamentoya kadar yürüdü.AralarÄ±nda çok sayÄ±da kadÄ±n polis memurlarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu göstericiler yürüyüÅŸ sÄ±rasÄ±nda “Nöbetçiler, nöbetçiler paralarÄ± çalÄ±yorlar”, “(Savunma BakanÄ± Panos ) Kammenos istifa et” ÅŸeklinde sloganlar attÄ±. Göstericiler, parlamentoya geliÅŸte güzergah üzerinde bulunan ve sabah saatlerinden itibaren meslektaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan iÅŸgal edilen Maliye BakanÄ± Vekili Yorgos Huliarakis’in bürosunun bulunduÄŸu, bakanlÄ±ÄŸa ait binanÄ±n önünden geçerken sis bombasÄ± atarak eylemcileri selamladÄ±. ÜniformalÄ± göstericiler meclis binasÄ±na girmeye çalÄ±ÅŸÄ±nca çevik kuvvet ekipleri tarafÄ±ndan engellendi.

Sabah saatlerinde aralarÄ±nda Panhelenik Polis MemurlarÄ± SendikasÄ± (POASY) BaÅŸkanÄ± Grigoris Gerakaros'un da bulunduÄŸu bir grup polis, Huliarakis'in bakanlÄ±ktaki odasÄ±nÄ± basmÄ±ÅŸtÄ±. Huliarakis ile görüÅŸme talepleri kabul edilmeyince binaya girerek Maliye BakanÄ± Vekili'nin odasÄ±nÄ± iÅŸgal etmiÅŸti. SendikacÄ± polisler, Atina’da genel grev kapsamÄ±nda gösterilerin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada da Likavitos tepesine Yunanca ve Almanca olarak "SayÄ±n Çipras ve Merkel, bir polisin hayatÄ± ne kadar eder?" yazÄ±lÄ± büyük bir pankart astÄ±.

Denizciler grev yapacak

Yunanistan Denizciler Federasyonundan (PNO) yapÄ±lan açÄ±klamada, yarÄ±n saat 00.01'de baÅŸlayacak grev kapsamÄ±nda tüm gemilerin 24 saat limanlarda baÄŸlÄ± kalacaÄŸÄ± belirtildi.Grev nedeniyle ana karayla adalar arasÄ±ndaki gemi baÄŸlantÄ±sÄ± kesilecek.AçÄ±klamada, Yunanistan hükümetinin kreditörleriyle yaptÄ±ÄŸÄ±, ek kemer sÄ±kma önlemlerine iliÅŸkin ön anlaÅŸmanÄ±n geri alÄ±nmasÄ± ve denizcilik sektöründeki iÅŸsizliÄŸin önüne geçilmesi gerektiÄŸi kaydedildi.Yunan hükümeti, kurtarma paketi çerçevesinde yeni kredi diliminin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± için 2019 ve 2020 döneminde emeklilik maaÅŸlarÄ± ve vergi muafiyeti tavan sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± düÅŸürecek ek kemer sÄ±kma önlemleri almayÄ± kabul etmiÅŸti.

Kaynak: Hürriyet