Ana Sayfa | DÃœNYA 18/05/2017 12:24

FlaÅŸ Ã¶zel jet dÃ¼ÅŸtÃ¼ Ã¶lÃ¼ler var

Ã¶zel jet dÃ¼ÅŸtÃ¼

Meksika'da Ã¶zel bir jetin dÃ¼ÅŸmesi sonucunda 2 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi

Toluca UluslararasÄ± HavalimanÄ± yetkilileri, Aerotransportes Huitzilin ÅŸirketine ait Learjet 25B tipi özel jetin havalandÄ±ktan kÄ±sa süre sonra henüz bilinmeyen bir sebepten düÅŸtüÄŸünü bildirdi.Yetkililer, kazada kaptan ve yardÄ±mcÄ± pilotun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirtti.KazanÄ±n baÅŸkent Meksiko'nun 30 kilometre batÄ±sÄ±ndaki havaalanÄ±nÄ±n bitiÅŸ sÄ±nÄ±rÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 185 metre uzakta meydana geldiÄŸini ifade eden yetkililer, olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

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