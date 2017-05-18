Ä°ÅŸte Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi adayÄ±

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine Aleksey Yerhov'u Ã¶nerdi

Rusya parlamentosunun alt kanadÄ± Duma'nÄ±n UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler Komitesinden bir kaynak, Tass ajansÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n önerisi üzerine düzenlenen komisyon toplantÄ±sÄ±nda, Rusya'nÄ±n Ankara BüyükelçiliÄŸi için DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Kriz Yönetimi DepartmanÄ± Direktörü Aleksey Yerhov'un uygun görüldüÄŸünü söyledi. Ülke kanunlarÄ±na göre büyükelçiler Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan parlamentonun ilgili komitesine öneriliyor. Komitenin desteklemesi halinde isim, atanmasÄ± için Devlet BaÅŸkanÄ±nÄ±n onayÄ±na sunuluyor.Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 AralÄ±k'ta Ankara'da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir sergide uÄŸradÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.