Ana Sayfa | DÃœNYA 18/05/2017 19:32

New York'un Ã¼nlÃ¼ meydanÄ±nda sÄ±cak saatler Ã§ok sayÄ±da yaralÄ± var

New York

ABD'nin Ã¼nlÃ¼ meydanÄ± Times'ta bir aracÄ±n yayalara Ã§arpmasÄ± sonucunda 10 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

Bir görgü tanÄ±ÄŸÄ±, bir aracÄ±n kaldÄ±rÄ±ma çÄ±kÄ±p yayalarÄ±n üzerine bilinçli olarak sürdüÄŸünü söyledi. Polisin olaydan sonra bir kiÅŸiyi gözaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. OlayÄ±n bir trafik kazasÄ± mÄ± yoksa terörist saldÄ±rÄ± mÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±na dair açÄ±klama yapÄ±lmadÄ±. Dünya televizyonlarÄ± yayÄ±nlarÄ±nÄ± kesip olayÄ± son dakika olarak izleyicilerine aktarmaya baÅŸladÄ±. 

Kaynak: Hürriyet
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