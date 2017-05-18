New York'un Ã¼nlÃ¼ meydanÄ±nda sÄ±cak saatler Ã§ok sayÄ±da yaralÄ± var

ABD'nin Ã¼nlÃ¼ meydanÄ± Times'ta bir aracÄ±n yayalara Ã§arpmasÄ± sonucunda 10 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

Bir görgü tanÄ±ÄŸÄ±, bir aracÄ±n kaldÄ±rÄ±ma çÄ±kÄ±p yayalarÄ±n üzerine bilinçli olarak sürdüÄŸünü söyledi. Polisin olaydan sonra bir kiÅŸiyi gözaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. OlayÄ±n bir trafik kazasÄ± mÄ± yoksa terörist saldÄ±rÄ± mÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±na dair açÄ±klama yapÄ±lmadÄ±. Dünya televizyonlarÄ± yayÄ±nlarÄ±nÄ± kesip olayÄ± son dakika olarak izleyicilerine aktarmaya baÅŸladÄ±.

Kaynak: Hürriyet