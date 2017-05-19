Times MeydanÄ±ndaki korkunÃ§ olayda Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ± sayÄ±sÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

ABD'nin Ã¼nlÃ¼ meydanÄ± Times'ta bir otomobil kaldÄ±rÄ±ma Ã§Ä±karak yayalara Ã§arpÄ±nca 1 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti 19 kiÅŸi ise yaralandÄ±

ABD'nin New York kentindeki Times MeydanÄ±'nda bir otomobil kaldÄ±rÄ±ma çÄ±karak yayalara çarptÄ±. Ä°lk belirlemelere göre olayda 1 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 19 kiÅŸi yaralandÄ±.

YaralÄ±lara kaldÄ±rÄ±m üzerinde müdahale

Olay yerine ambulanslar sevk edildi ve saÄŸlÄ±k görevlileri yaralÄ±lara kaldÄ±rÄ±m üzerinde müdahale etti.

BazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±

Polis olay yerinde inceleme yaparken, bazÄ± sokaklar trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±.

"Terör eylemi olduÄŸuna dair gösterge yok"

Öte yandan, New York Belediye BaÅŸkanÄ± Bill De Blasio, düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, "Bunun terör eylemi olduÄŸuna dair hiçbir gösterge yok." dedi.

Sürücü gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±

YaralanlarÄ±n tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 4 kiÅŸinin durumunun kritik olduÄŸunu belirten De Blasio, 26 yaÅŸÄ±ndaki ABD vatandaÅŸÄ± sürücünün gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. New York Polis TeÅŸkilatÄ± ise sürücü Richard Rojas'Ä±n 2008 ve 2015 yÄ±llarÄ±nda alkollü araç kullanmaktan sabÄ±kalÄ± olduÄŸunu bildirdi.