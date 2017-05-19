Yunanistan'da yeni torba yasa tasarÄ±sÄ± onaylandÄ±

Yunanistan'da polislerin dahil Ã§atÄ±ÅŸmaya girdiÄŸi kemer sÄ±kma tedbirlerini iÃ§eren torba yasa tasarÄ±sÄ± parlamentodan geÃ§ti

Yunanistan’da, üçüncü kurtarma programÄ± kapsamÄ±nda ek kemer sÄ±kma tedbirleri içeren yeni torba yasa tasarÄ±sÄ± onaylandÄ±.Parlamentoda iki gün süren sert tartÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan geç saatlerde yapÄ±lan oylamada, tasarÄ±, hükümet ortaklarÄ± SYRIZA ve BaÄŸÄ±msÄ±z Yunanlar’Ä±n oylarÄ±yla Meclisten geçti.Yunan parlamentosundaki 300 milletvekilinden 281’inin oy kullandÄ±ÄŸÄ± oylamada, 153 evet oyuna karÅŸÄ±lÄ±k, 128 milletvekili tasarÄ±ya hayÄ±r oyu verdi.Mecliste görüÅŸmeler devam ederken Yunanistan Kamu ÇalÄ±ÅŸanlarÄ± Federasyonu, Ä°ÅŸçi SendikalarÄ± Genel Konfederasyonu ve Mücadeleci Ä°ÅŸçi KollarÄ± BirliÄŸinin önderliÄŸinde yeni reformlara karÅŸÄ± gösteri düzenlenmiÅŸti.

Protesto eylemi sÄ±rasÄ±nda yüzleri maskeli bir grup, polislere molotofkokteylli saldÄ±rÄ±da bulunarak meclise girmeye çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ, bunun üzerine göstericilerle polis arasÄ±nda çatÄ±ÅŸma çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±.Yunan hükümetinin, kreditörleriyle kurtarma programÄ± kapsamÄ±nda yeni kredi diliminin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± için yaptÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸma, 2019 ve 2020 döneminde emeklilik maaÅŸlarÄ± ve vergi muafiyeti tavan sÄ±nÄ±rÄ± düÅŸürülerek 4,9 milyar avro tasarruf saÄŸlanmasÄ±nÄ± öngörüyor.