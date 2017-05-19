Ä°ran'da halk sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti

Ä°ran'da 12'nci dÃ¶nem cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in halk sandÄ±k baÅŸÄ±na gidiyor

Ülke genelinde yerel saatle 08.00'de, 63 bin merkezde kurulan 130 bin sandÄ±kta baÅŸlayan oy verme iÅŸleminin 20.00'ye kadar süreceÄŸi ancak gerek duyulduÄŸunda bu sürenin uzatÄ±labileceÄŸi belirtildi.Seçmen yaÅŸÄ±nÄ±n 18'den baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ülkede kayÄ±tlÄ± 56 milyon 410 bin 234 seçmen bulunuyor.Ülkenin lideri Ali Hamaney, oy kullanma esnasÄ±nda basÄ±n mensuplarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, halkÄ± oy kullanmalarÄ± için sandÄ±k baÅŸÄ±na çaÄŸÄ±rdÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± seçiminin reformistler ve Ä±lÄ±mlÄ± muhafazakarlarÄ±n desteÄŸini alan Hasan Ruhani ile muhafazakarlarÄ±n adayÄ± Ä°brahim Reisi arasÄ±nda geçmesi bekleniyor. Mustafa Mirselim ve Mustafa HaÅŸimiteba da aday listesinde yer alÄ±yor.