Times MeydanÄ±'ndaki olaya iliÅŸkin saldÄ±rgan bakÄ±n neyle suÃ§landÄ±

Times MeydanÄ±'nda otomobiliyle kaldÄ±rÄ±ma Ã§Ä±karak 1 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine neden olan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ cinayetle suÃ§landÄ±

New York Polis TeÅŸkilatÄ±ndan (NPYD) yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Richard Jojas adlÄ± 26 yaÅŸÄ±ndaki sürücüye "ikinci derece cinayet, 20 kere cinayete teÅŸebbüs ve 5 kere aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ araçla adam öldürme suçlamasÄ± yöneltildi.

Güvenlik kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye göre, kazanÄ±n ardÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±nan Rojas'Ä±n alkol ve uyuÅŸturucu testlerinden geçirildiÄŸi, alkollü olmadÄ±ÄŸÄ± ancak kan örneklerinde uyuÅŸturucu madde izlerine rastlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.45. Sokak ile Broadway'in köÅŸesinde meydana gelen olaya ÅŸahit olan AA muhabiri aracÄ±n hÄ±zla kaldÄ±rÄ±mdaki demirlere çarptÄ±ktan sonra sürücünün demirler üzerinde asÄ±lÄ± kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, alev alan araca itfaiye ekiplerinin müdahale ettiÄŸini bildirmiÅŸti.

Kazada, kente Michigan'dan turist olarak gelen 18 yaÅŸÄ±ndaki Alyssa Elsman yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸ, 22 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.