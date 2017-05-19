Times MeydanÄ±nda dehÅŸet saÃ§an sÃ¼rÃ¼cÃ¼yle ilgili flaÅŸ bilgiler

ABD'nin Ã¼nlÃ¼ yeri Times MeydanÄ±nda aracÄ±yla kaldÄ±rÄ±ma Ã§Ä±kÄ±p bir kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n Richard Rojas isimli bir kiÅŸi olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±

26 yaÅŸÄ±ndaki Richard Rojas'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± Honda marka araç, üç apartman bloÄŸu boyunca kaldÄ±rÄ±mda ilerledi, ardÄ±ndan direÄŸe çarparak durabildi.Richard Rojas'Ä±n olayÄ±n ardÄ±ndan öldürülmeyi beklediÄŸi de belirtiliyor.Reuters'a göre gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra, "Beni vurmanÄ±z gerekiyordu. OnlarÄ± öldürmek istedim" dedi.

New York Emniyeti sözcüsü yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Rojas'a ikinci dereceden cinayet, sorumsuz bir ÅŸekilde araç kullanarak ölüme sebebiyet verme ve öldürmeye birden fazla kez teÅŸebbüs suçlamalarÄ±nÄ±n yöneltildiÄŸini duyurdu.

Rojas'Ä±n bugün mahkemeye çÄ±karÄ±lmasÄ± bekleniyor.

Olay sÄ±rasÄ±nda Rojas'Ä±n Türkiye'de 'bonzai' olarak bilinen sentetik marihuana K2'nin etkisinde olduÄŸu ancak kanÄ±nda alkole rastalanmadÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

'Terör saldÄ±rÄ±sÄ±' olmasÄ± beklenmiyor

OlayÄ±n arkasÄ±ndaki motivasyon araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor, ancak bir 'terör saldÄ±rÄ±sÄ±' soruÅŸturmasÄ± açÄ±lmÄ±ÅŸ deÄŸil.New York Belediye BaÅŸkanÄ± Bill De Blasio, "OlayÄ±n bir terör eylemi olduÄŸunu düÅŸündürecek hiçbir veri yok" dedi.Bir hafta önce Rojas'Ä±n baÅŸka bir kiÅŸiyi bÄ±çakla tehdit etmekten evinde gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± da ortaya çÄ±ktÄ±.Mahkeme kayÄ±tlarÄ±na göre Rojas silah taÅŸÄ±ma ve tehditle suçlandÄ±, ancak kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürdü. Herhangi bir hapis cezasÄ± almadÄ±.New York polisi kayÄ±tlarÄ±na göre, Rojas 2008 ve 2015 yÄ±llarÄ±nda aÅŸÄ±rÄ± alkollü bir ÅŸekilde araba kullanmaktan da ceza aldÄ±.Rojas, ABD ordusuna 2011'de yazÄ±ldÄ±. Görevi sÄ±rasÄ±nda elektrik tesisatÄ±yla ilgili iÅŸler üstlendi.Florida'daki görevi sÄ±rasÄ±nda darp ve görevliye direnmek suçlarÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Olayla ilgili rapora göre, Rojas kendisine müdahale eden güvenlik görevlisine "HayatÄ±m mahvoldu" diyerek baÄŸÄ±rdÄ± ve hapisten çÄ±ktÄ±ktan sonra onu öldürmekle tehdit etti.Ordu kayÄ±tlarÄ±, 2013 yÄ±lÄ±nda iki ay ordu hapishanesinde yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazÄ±yor ancak nedenini belirtmiyor.Ordudan 2014'te ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor.

Rojas'Ä±n bir arkadaÅŸÄ±, Reuters haber ajansÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada alkol sorununu gündeme getirdi.Harrison Ramos, Rojas'Ä±n ordudan alkol sorunu olan bir insan ÅŸeklinde döndüÄŸünü ve sosyal medyada 'çÄ±lgÄ±nca ÅŸeyler' paylaÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.Harrison Ramos, "Ondan terörist ya da baÅŸka bir ÅŸey yaratmayÄ±n" dedi, "Ülkesine hizmet etti ve geri döndüÄŸünde kimse ona yardÄ±m etmedi."Ramos, arkadaÅŸÄ±nÄ±n üniversiteye gittiÄŸini ve emlak sektöründe çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± da söyledi.