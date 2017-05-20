Ece Temelkuran artÄ±k bildiÄŸimiz TÃ¼rkiye sona erdi

Ece Temelkuran, Londra'da TÃ¼rkiye artÄ±k yorgun dedi. TÃ¼rkiye AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Merkeziâ€™nin organize ettiÄŸi programda konuÅŸan Ã¼nlÃ¼ yazar Ece Temelkuran TÃ¼rkiyeâ€™deki son siyasi ve sosyolojik geliÅŸmeler Ã¼zerine yorumlarda bulundu.

AVRUPA GAZETE/LONDRA-Centre for Turkey Studies (CEFTUS)/ Türkiye AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Merkezi’nin organize ettiÄŸi programda konuÅŸan ünlü yazar Ece Temelkuran Türkiye’deki son siyasi ve sosyolojik geliÅŸmeler üzerine yorumlarda bulundu.16 MayÄ±s’ta CEFTUS’un SOAS Türkçe Bölümü ve SOAS Kürt ÖÄŸrenciler Grubu ile ortak organize ettiÄŸi programda Ece Temelkuran ‘DüÄŸümlere Üfleyen KadÄ±nlar’ romanÄ±nÄ±n Ä°ngilizce basÄ±lmasÄ± üzerine Londra’da bir dizi programa katÄ±lmak üzere bulunuyor. Temelkuran hem bu romanÄ± hem de Turkey: Ä°nsane and the Melancholy kitabÄ±yla Avrupa’da da konuÅŸulan yazarlardan biri olmuÅŸtu.SOAS’Ä±n büyük bir salonunda gerçekleÅŸen programda Temelkuran Nisan’da Türkiye’de gerçekleÅŸen referendum üzerine ve tüm dünyada yaygÄ±nlaÅŸan popülist politikalar üzerine deÄŸerlendirmelerde bulundu. Temelkuran referendum sonucunun evet ya da hayÄ±r olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aksine büyük bir usulsüzlük ve hile olduÄŸunu dolayÄ±sÄ±yla bu referendum sonucunun meÅŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Temelkuran Türkiye’de artÄ±k özgür basÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± için ve muhalefetin de görevini yerine getirmediÄŸi için referendum sonucunun zoraki olarak sessiz sedasÄ±z kabul edildiÄŸini söylerken BatÄ± medyasÄ±nÄ±n da sesi olduÄŸu halde bu durumu yeterince dile getirmediÄŸini söyledi. Åžimdi yargÄ± sisteminin tümden paralize edildiÄŸini, kutuplaÅŸmanÄ±n kalÄ±plaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve popülist nefret politikalarÄ±nÄ±n devam ettirildiÄŸini söyleyen Temelkuran bu tür politikalarÄ±n da artÄ±k yavaÅŸ yavaÅŸ dünyada Nigel Farage’in Brexit zaferi, Fransa’da Le Pen’in kazanmaya çok yakÄ±n olmasÄ± ve ABD’de Trump’Ä±n BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ile yaÅŸanmaya baÅŸlanacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Türkiye konusunda umutsuzluÄŸunu sÄ±k sÄ±k dile getiren Temelkuran artÄ±k ‘bildiÄŸimiz Türkiye’nin’ sona erdiÄŸini söyledi. Türkiye’yi anlatÄ±rken ErdoÄŸan’Ä±n Türkiye’de etkisini Trump’Ä±n 15 yÄ±l boyunca yönetimde kalmasÄ± gibi olduÄŸunu söyleyen Temelkuran ÅŸimdi gülünerek geçilen geliÅŸmelerin aynÄ± ÅŸekilde Türkiye’de 10 yÄ±l önce yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama rejim deÄŸiÅŸikliÄŸi ile artÄ±k gülünemediÄŸini söyledi.Türkiye’de açlÄ±k grevi yapan akademisyen Nuriye Gülmen ile öÄŸretmen Semih Özakça’ya konuÅŸmasÄ±nda deÄŸinen Temelkuran Türkiye’deki hükümete yakÄ±n sosyal medya trollerinin bu kiÅŸilere yemek resimleri gönderdiÄŸini söyledi.Bunun zalimlik olduÄŸunu belirten Temelkuran hak arayan bu iki insana insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± davranÄ±lmasÄ±nÄ±n Türkiye’nin yeni gerçekliÄŸi olduÄŸunu vurguladÄ±. Temelkuran program sonrasÄ±nda izleyicilerle sohbet edip kitaplarÄ±nÄ± imzaladÄ±.