Ece Temelkuran artÄ±k bildiÄŸimiz TÃ¼rkiye sona erdi

Ece Temelkuran, Londra'da Türkiye artık yorgun dedi. Türkiye Araştırmaları Merkezi’nin organize ettiği programda konuşan ünlü yazar Ece Temelkuran Türkiye’deki son siyasi ve sosyolojik gelişmeler üzerine yorumlarda bulundu.

AVRUPA GAZETE/LONDRA-Centre for Turkey Studies (CEFTUS)/ Türkiye Araştırmaları Merkezi’nin organize ettiği programda konuşan ünlü yazar Ece Temelkuran Türkiye’deki son siyasi ve sosyolojik gelişmeler üzerine yorumlarda bulundu.16 Mayıs’ta CEFTUS’un SOAS Türkçe Bölümü ve SOAS Kürt Öğrenciler Grubu ile ortak organize ettiği programda Ece Temelkuran ‘Düğümlere Üfleyen Kadınlar’ romanının İngilizce basılması üzerine Londra’da bir dizi programa katılmak üzere bulunuyor. Temelkuran hem bu romanı hem de Turkey: İnsane and the Melancholy kitabıyla Avrupa’da da konuşulan yazarlardan biri olmuştu.SOAS’ın büyük bir salonunda gerçekleşen programda Temelkuran Nisan’da Türkiye’de gerçekleşen referendum üzerine ve tüm dünyada yaygınlaşan popülist politikalar üzerine değerlendirmelerde bulundu. Temelkuran referendum sonucunun evet ya da hayır olmadığını aksine büyük bir usulsüzlük ve hile olduğunu dolayısıyla bu referendum sonucunun meşru olmadığını söyledi. Temelkuran Türkiye’de artık özgür basın olmadığı için ve muhalefetin de görevini yerine getirmediği için referendum sonucunun zoraki olarak sessiz sedasız kabul edildiğini söylerken Batı medyasının da sesi olduğu halde bu durumu yeterince dile getirmediğini söyledi. Şimdi yargı sisteminin tümden paralize edildiğini, kutuplaşmanın kalıplaştığını ve popülist nefret politikalarının devam ettirildiğini söyleyen Temelkuran bu tür politikaların da artık yavaş yavaş dünyada Nigel Farage’in Brexit zaferi, Fransa’da Le Pen’in kazanmaya çok yakın olması ve ABD’de Trump’ın Başkanlığı ile yaşanmaya başlanacağını söyledi.

Türkiye konusunda umutsuzluğunu sık sık dile getiren Temelkuran artık ‘bildiğimiz Türkiye’nin’ sona erdiğini söyledi. Türkiye’yi anlatırken Erdoğan’ın Türkiye’de etkisini Trump’ın 15 yıl boyunca yönetimde kalması gibi olduğunu söyleyen Temelkuran şimdi gülünerek geçilen gelişmelerin aynı şekilde Türkiye’de 10 yıl önce yaşandığını ama rejim değişikliği ile artık gülünemediğini söyledi.Türkiye’de açlık grevi yapan akademisyen Nuriye Gülmen ile öğretmen Semih Özakça’ya konuşmasında değinen Temelkuran Türkiye’deki hükümete yakın sosyal medya trollerinin bu kişilere yemek resimleri gönderdiğini söyledi.Bunun zalimlik olduğunu belirten Temelkuran hak arayan bu iki insana insanlık dışı davranılmasının Türkiye’nin yeni gerçekliği olduğunu vurguladı. Temelkuran program sonrasında izleyicilerle sohbet edip kitaplarını imzaladı.