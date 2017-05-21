Ana Sayfa | DÃœNYA 21/05/2017 15:01

FlaÅŸ Kuzey Kore'den bir fÃ¼ze denemesi daha

kuzey kore

Kuzey Kore Pukchang kenti yakÄ±nlarÄ±ndan fÃ¼ze denemesi yaptÄ±

Güney Kore tarafÄ±ndan yapÄ±lan ikinci resmi açÄ±klamaya göre, Kuzey Kore tarafÄ±ndan ateÅŸlenen bir füzenin 500 kilometre uçtuktan sonra denize düÅŸtüÄŸü belirtildi.

ORTA MENZÄ°LLÄ° FÜZE

ABD ise Kuzey Kore'nin yeni füze denemesinden haberdar olduÄŸunu açÄ±klayarak, bugün gerçekleÅŸen füze denemesinin ülke tarafÄ±ndan yapÄ±lan son üç füze denemesinden daha kÄ±sa bir menzile sahip olduÄŸunu açÄ±kladÄ±. Füzenin 'orta menzilli' olduÄŸu ifade edildi. Japonya ise Pazar günü öÄŸleden sonra Puckhang yakÄ±nlarÄ±ndan ateÅŸlenen füzenin Japonya'nÄ±n ekonomik faaliyetini yürüttüÄŸü bölgelerin dÄ±ÅŸÄ±na düÅŸtüÄŸünü açÄ±klarken, herhangi bir gemi ya da uçaÄŸa zarar gelmediÄŸini duyurdu. Kuzey Kore son olarak geçen hafta pazar günü en uzun menzilli füzesinÄ± denemiÅŸti. Hwasong-12 isimli füze, nükleer baÅŸlÄ±k taÅŸÄ±yabiliyor. 2 bin 100 kilometre yüksekliÄŸe ulaÅŸan ve 787 kilometre kateden Hwasong-12, Japonya'nÄ±n batÄ± kÄ±yÄ±larÄ±na düÅŸmüÅŸtü. Kuzey Kore son dönemde yaptÄ±ÄŸÄ± füze denemeleriyle özellikle ABD, Güney Kore ve Japonya'nÄ±n tepkisini çekiyor.

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