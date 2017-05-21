ABD BaÅŸkanÄ± Trump'tan tÃ¼m MÃ¼slÃ¼manlara Ã§aÄŸrÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump Suudi Arabistan'da yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada MÃ¼slÃ¼manlara Ã¶nemli Ã§aÄŸrÄ±larda bulundu

Müslüman ülkelerin liderlerine radikalleÅŸmeyle mücadelede baÅŸÄ± çekme çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan Trump "OnlarÄ± (radikalleri) bu dünyanÄ±n dÄ±ÅŸÄ±na sürün" dedi.

Trump bölgedeki istikrarsÄ±zlÄ±ktan da Ä°ran'Ä± sorumlu tuttu; mezhepsel çatÄ±ÅŸmayÄ± körüklemek ve Suriye'deki Esad yönetiminin suçlarÄ±nÄ± desteklemekle itham ettiÄŸi Ä°ran'Ä±n izole edilmesi gerektiÄŸini savundu.ABD BaÅŸkanÄ±'nÄ±n Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'da düzenlenen Arap-Ä°slam-Amerikan Zirvesi'ndeki konuÅŸmasÄ±, özellikle seçim kampanyasÄ± sÄ±rasÄ±nda izlediÄŸi Ä°slam karÅŸÄ±tÄ± tutumun ardÄ±ndan Müslümanlarla iliÅŸkilere yeni bir baÅŸlangÄ±ç adÄ±mÄ± olarak görülüyor.

Zirveye yaklaÅŸÄ±k 55 ülkenin lideri katÄ±ldÄ±.Trump göreve geldikten sonra, nüfusunun çoÄŸunluÄŸu Müslüman olan 6 ülkenin (Ä°ran, Libya, Suriye, Somali, Sudan ve Yemen) vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n ABD'ye giriÅŸini geçici olarak yasaklamÄ±ÅŸ, ancak karar federal yargÄ±çlarca durdurulmuÅŸtu.

Trump dün de Suudi Arabistan'da yaklaÅŸÄ±k 100 milyar dolarlÄ±k 'ABD tarihinde türünün en büyük silah anlaÅŸmasÄ±nÄ±' imzaladÄ±.

"Ä°yiyle kötünün savaÅŸÄ±"

KonuÅŸmasÄ±yla "yeni bir fasÄ±l" açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Trump, amacÄ±nÄ±n ders vermek ya da Amerikan yaÅŸam tarzÄ±nÄ± aÅŸÄ±lamak olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti.

Trump aÅŸÄ±rÄ±cÄ±lÄ±kla mücadelenin farklÄ± inançlar arasÄ±nda bir savaÅŸ deÄŸil, iyiyle kötü arasÄ±nda bir mücadele olduÄŸunu belirtti, ancak liderlerin adÄ±m atmak için Amerikan gücünü beklememeleri gerektiÄŸini söyledi.

ABD BaÅŸkanÄ±, "Bu ÅŸeytanÄ± ancak iyiler güçlerini birleÅŸtirir ve bu odadaki herkes üzerine düÅŸen sorumluluÄŸu yerine getirirse yenebiliriz" diye konuÅŸtu.

Trump konuÅŸmasÄ±nda, daha önce sÄ±klÄ±kla kullandÄ±ÄŸÄ± ve MüslümanlarÄ±n tepkisini çeken "Radikal Ä°slami terör" ifadesini kullanmadÄ±.

Trump'Ä±n konuÅŸmasÄ±nÄ±n tonu, geçen yÄ±llarda yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu açÄ±klamalardan net bir biçimde farklÄ±ydÄ±. Mart 2016'da verdiÄŸi bir röportajda Trump "SanÄ±yorum Ä°slam bizden nefret ediyor" demiÅŸti.