HÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerde Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisini diri diri yaktÄ±lar

Venezuela'da hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerde Ã§evresi sarÄ±lan 21 yaÅŸÄ±ndaki Orlando Jose Figuera Ã¼zerine benzin dÃ¶kÃ¼lerek yakÄ±ldÄ±

Cumartesi günkü eylemlerde bir kiÅŸi üzerine benzin dökülerek yakÄ±ldÄ±, bir üniversite öÄŸrencisi öldü.BaÅŸkent Caracas'taki gösterilerde üzerine benzin dökülen 21 yaÅŸÄ±ndaki Orlando Jose Figuera'nÄ±n vücudunun yüzde 80'inin yandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Venezuela Ä°çiÅŸleri ve Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, Figuera'nÄ±n bÄ±çaklÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Venezuela Devlet BaÅŸkanÄ± Nicolas Maduro, Pazar günkü açÄ±klamasÄ±nda Figuera'nÄ±n 'hükümet destekçisi' olduÄŸu için göstericilerin hedefinde olduÄŸunu ifade etti ve saldÄ±rÄ±dan hükümet karÅŸÄ±tlarÄ±nÄ± sorumlu tuttu.

Maduro, "Biz burada daha önce hiç, Orta DoÄŸu'da IÅžÄ°D teröristlerinin yaptÄ±ÄŸÄ± gibi, birinin yakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± görmedik. Bir kiÅŸi yakÄ±ldÄ±, dövüldü ve bÄ±çaklandÄ±… Neredeyse linç ediyorlardÄ±, çünkü 'Chavista' (eski devlet baÅŸkanÄ± Hugo Chavez destekçisi) diye baÄŸÄ±rdÄ±" dedi.

BazÄ± görgü tanÄ±klarÄ± ise yakÄ±lan kiÅŸinin 'hÄ±rsÄ±zlÄ±kla suçlandÄ±ÄŸÄ± için saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ±' iddia etti.Reuters haber ajansÄ±na konuÅŸan görgü tanÄ±klarÄ±nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre Plaza Altamira'da hükümet karÅŸÄ±tÄ± gösterici için toplanan yaklaÅŸÄ±k 100 kiÅŸi, Figuera'yÄ± çevreleyip üzerine benzin döktü ve ateÅŸe verdi.Reuters, meydanda toplananlardan bazÄ±larÄ±nÄ±n Figuera'nÄ±n 'ölmesi gerektiÄŸi' sloganlarÄ±nÄ± attÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bazÄ±larÄ±nÄ±n da Figuera'ya yardÄ±m ettiÄŸini bildirdi.