BMGK yeniden Kuzey Kore iÃ§in toplanacak

Kuzey Kore'nin dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± balistik fÃ¼ze denemesinin ardÄ±ndan BMGK yarÄ±n toplanacak

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Kuzey Kore'nin 21 MayÄ±s'taki balistik füze denemesini görüÅŸmek üzere 23 MayÄ±s SalÄ± günü toplanacaÄŸÄ± bildirildi.Kuzey Kore'nin balistik füze denemesinin ardÄ±ndan ABD, Japonya ve Güney Kore, BMGK'nÄ±n toplanmasÄ± talebinde bulundu.BMGK, 23 MayÄ±s SalÄ± günü Kuzey Kore'nin nükleer programÄ±nÄ± ve son füze denemesini görüÅŸmek amacÄ±yla toplanacak.Güney Kore Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, Kuzey Kore'nin 21 MayÄ±s günü öÄŸleden sonra Güney Pyongan kentinin Pukchang bölgesi yakÄ±nlarÄ±ndan "tanÄ±mlanamayan" bir füze fÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± belirtilmiÅŸti.

AçÄ±klamada, fÄ±rlatÄ±lan füzenin Japon Denizi'ne doÄŸru 500 kilometre ilerlediÄŸi ifade edilmiÅŸti. ABD de Kuzey Kore'nin yeni balistik füze denemesinden haberdar olduÄŸunu açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.BM Güvenlik Konseyi, nükleer programÄ± nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana çeÅŸitli askeri ve ekonomik yaptÄ±rÄ±mlar uyguluyor.ABD, Kuzey Kore'ye yönelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyor. Kuzey Kore ise balistik füze denemelerinin "savunma amaçlÄ±" olduÄŸunu savunuyor.