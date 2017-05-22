DAEÅž Musul'daki insanlarÄ±n Ã¼zerinde fare zehri denemiÅŸ

The Times gazetesinde yer alan haber gÃ¶re terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DAEÅž insanlar Ã¼zerinde kimyasal silah deneyi yaptÄ±

Terör örgütü DEAÅž'Ä±n Irak'Ä±n Musul kentinde insanlar üzerinde kimyasal silah deneyi yaptÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. Ä°ngiliz The Times Gazetesi'nin örgütün Musul Üniversitesi'nde bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± belgelere dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± habere göre, 3 yÄ±l boyunca devam eden deneyler Nazi dönemindeki uygulamalarÄ± andÄ±rÄ±yor.

Ä°ngiliz gazetesi The Times'Ä±n haberine göre, Irak özel kuvvetlerinin Musul Üniversitesi'nde ele geçirildiÄŸi belgelerinde, örgütün kolayca elde edilebilen böcek ilaçlarÄ±nÄ± kullanarak silah geliÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, esirler üzerinde de deneme yaptÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. Belgelerde, testlere tabi tutulan esirlerin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bilgisi de yer aldÄ±.

FARE ZEHRÄ° DENEYÄ°

Bir belgede, erkek bir esire fare zehiri olarak kullanÄ±lan talyum sülfat maddesinin yedirildiÄŸi, esirin karnÄ± ve meydana gelen ÅŸiÅŸmenin sonucunda 10 gün sonra hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtiliyor. AyrÄ±ntÄ±sÄ± anlatÄ±lan bir diÄŸer deneydeyse, erkek bir esir, kendisine bir tür nikotin enjekte edilmesinden iki saat sonra hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ.

The Times, Amerikan ve Ä°ngiliz istihbarat servislerinin belgelerin gerçekliÄŸini teyit ettiÄŸini yazarken, kimyasal silah uzmanÄ± Hamish de Bretton-Gordon ÅŸu yorumu yaptÄ±: "Bu, insanlar üzerinde sinir gazÄ± test eden Nazileri dair dehÅŸet verici bir hatÄ±rlatma."

Irak özel kuvvetleri Musul Üniversitesi'ni ocak ayÄ±nda çetin çatÄ±ÅŸmalarÄ±n sonucunda örgütten geri almÄ±ÅŸtÄ±.