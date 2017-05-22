Ana Sayfa | DÃœNYA 22/05/2017 13:26

TerÃ¶r ÅŸÃ¼phesi Almanya'yÄ± ayaÄŸa kaldÄ±rdÄ±

Sosyal Demokrat Parti

Almanya'nÄ±n baÅŸkenti Berlin'de bulunan Sosyal Demokrat Partinin genel merkezi terÃ¶r ÅŸÃ¼phesi nedeniyle acilen boÅŸaltÄ±ldÄ±

Willy-Brandt-Haus binasÄ±nda 24 Eylül'de yapÄ±lacak genel seçimler için Sosyal Demokrat Parti Yönetim kurulu seçim programÄ±nÄ±n görüÅŸülürken posta odasÄ±nda fark edilen ÅŸüpheli paket üzerine genel merkez binasÄ±nÄ±n boÅŸaltÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve olay yerine itfaiye, bomba imha uzmanlarÄ± ve ambulanslar sevk edildiÄŸi açÄ±klandÄ±.Willy-Brandt-Haus basÄ±n sözcülüÄŸü SPD Yönetim kurulu toplantÄ±sÄ±nda Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Grubu BaÅŸkanÄ± Thomas Oppermann, Genel Sekreter Katarina Barley veya ÇalÄ±ÅŸma BakanÄ± Andrea Nahles 'in bulunduÄŸu belirtildi.

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