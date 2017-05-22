Donald Trump ABD BaÅŸkanÄ± olarak bir ilke imza attÄ±

Orta DoÄŸu turuna devam eden ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ä°srailâ€™de bir ilki gerÃ§ekleÅŸtirdi

Kafilesiyle birlikte Kudüs’teki AÄŸlama DuvarÄ±’na giden Trump, buraya görevdeyken gelen ilk ABD BaÅŸkanÄ± oldu. Yahudiler için kutsal bir alan olan ve tarihi deÄŸeri bulunan AÄŸlama DuvarÄ±’nÄ±n önünde bir süre dua eden Trump daha sonra kayalarÄ±n arasÄ±na notunu bÄ±raktÄ±.

Trump’a haham Shmuel Rabinowitz ve damadÄ± Jared Kushner eÅŸlik etti. Rabinowitz, “Trump, AÄŸlama DuvarÄ±’nÄ±n Yahudi halkÄ± için ne kadar önemli olduÄŸunu biliyor ve bu sebeple Ä°srail’de ilk olarak buraya geldi. Bize duvarla ilgili sorular sordu” ifadesini kullandÄ±.

Trump, siyah bir kipa takarken saÄŸ eliyle duvara dokundu. Daha önce Barack Obama da AÄŸlama DuvarÄ±’nÄ± ziyaret etmiÅŸti. Fakat 2008’de gerçekleÅŸen bu ziyaret sÄ±rasÄ±nda Obama henüz seçim kampanyasÄ±nÄ± sürdürüyordu.

Trump ve Kushner’le eÅŸ zamanlÄ± olarak Melania Trump ve kÄ±zÄ± Ivanka da kadÄ±nlara özel ayrÄ±lan bölümde ziyareti tamamladÄ±. 20 metre yüksekliÄŸindeki duvar, Mescid-i Aksa’dan kaldÄ±ÄŸÄ±na inanÄ±lan kutsal bir alan.