Son dakika Ä°ngiltere'de patlama oldu 19 Ã¶lÃ¼ 59 yaralÄ± var

Ä°ngiltere'nin Manchester ÅŸehrinde bulunan konser alanÄ± Arena'da meydana gelen patlama sonucunda ilk belirlemelere gÃ¶re 19 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 59 kiÅŸi yaralandÄ±

Manchester polisi, yerel saatle 22.30'da yaÅŸanan olayÄ±n 'terör saldÄ±rÄ±sÄ±' olarak deÄŸerlendirdiÄŸini belirtti.Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May de olay için 'dehÅŸet verici bir terör saldÄ±rÄ±sÄ±' ifadesini kullandÄ± ve genel seçim kampanyasÄ±nÄ± askÄ±ya aldÄ±.Olay yerine giden saÄŸlÄ±k ekipleri BBC'ye, tedavi ettikleri bazÄ± yaralarÄ±n 'ÅŸarapnel yarasÄ±na benzediÄŸini' söyledi.Ambülans ekipleri de, konser alanÄ±ndan hastaneye en az 59 yaralÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Özellikle gençler ve çocuklar arasÄ±nda popüler olan AmerikalÄ± ÅŸarkÄ±cÄ± Ariana Grande'nin konseri sÄ±rasÄ±nda alanda bulunan görgü tanÄ±klarÄ± patlamanÄ±n konser bittikten sonra yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Konser alanÄ± yaklaÅŸÄ±k 18 bin kiÅŸilik kapasiteye sahip ancak olay anÄ± Arena'da kaç kiÅŸinin bulunduÄŸu henüz bilinmiyor. Konser alanÄ±ndakilerin çoÄŸunun 18 yaÅŸ altÄ± gençler ve çocuklar olduÄŸu bildiriliyor.

PatlamanÄ±n, konser biletlerinin satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± giÅŸelere yakÄ±n bir alanda meydana geldiÄŸi düÅŸünülüyor.Görgü tanÄ±klarÄ±, patlama seslerinin konserin bitiminde duyulduÄŸunu, konser alanÄ±ndakilerin çÄ±ÄŸlÄ±k atarak kaçÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

'SavaÅŸ filmi sahnesi gibiydi'

YaÅŸananlarÄ± 'SavaÅŸ filmi sahnesine' benzeten görgü tanÄ±ÄŸÄ± Andy Holey, patlamanÄ±n etkisiyle yere düÅŸtüÄŸünü söyledi ve "AyaÄŸa kalktÄ±ÄŸÄ±mda etrafa baktÄ±m, her yerde cansÄ±z bedenler vardÄ±. 20-30 tane gördüm sanÄ±rÄ±m. Ölü olduklarÄ±nÄ± söyleyemem ama ölü gibiydiler" dedi.

KÄ±zÄ±yla konsere giden bir diÄŸer görgü tanÄ±ÄŸÄ± da, "Ariana, 'Güle güle Manchester! dedi, Ä±ÅŸÄ±klar kapandÄ± ve iki büyük patlama sesi geldi. Asansöre binip çÄ±kÄ±ÅŸa doÄŸru gidiyorduk. KapÄ±lar açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda yerde kan gördüm, iki kiÅŸi yaralÄ± yatÄ±yordu. Yüzlerinde kan vardÄ±" diye konuÅŸtu.

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Muhafazakâr Parti lideri Theresa May yazÄ±lÄ± açÄ±klamasÄ±nda, olayÄ±n 'dehÅŸet verici bir terör saldÄ±rÄ±sÄ± olarak deÄŸerlendirildiÄŸini' söyledi ve "DüÅŸüncelerimiz olayÄ±n kurbanlarÄ± ve aileleriyle" mesajÄ± verdi.

Ä°ÅŸçi Partisi lideri Jeremy Corbyn de Twitter'dan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajda, "Manchester'da korkunç olay. DüÅŸüncelerim olaydan etkilenenler ve acil durum ekipleriyle" dedi.

'DÄ±ÅŸarÄ± çÄ±karken kapÄ±da patlama oldu'

Reuters haber ajansÄ±na konuÅŸan görgü tanÄ±ÄŸÄ± Catherine Macfarlane, "DÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kÄ±yorduk tam kapÄ±nÄ±n önündeyken çok büyük bir patlama yaÅŸandÄ± herkes çÄ±ÄŸlÄ±k atÄ±yordu" dedi.Macfarlane, patlama sesinin duyulmasÄ±yla Arena'daki kalabalÄ±ÄŸÄ±n 'panik halde çÄ±ÄŸlÄ±k atarak salondan çÄ±kmaya çalÄ±ÅŸtÄŸÄ±nÄ±' söyledi.

Bomba imha ekipleri olay yerinde

Bir diÄŸer görgü tanÄ±ÄŸÄ± Robert Tempkin "Herkes baÄŸÄ±rÄ±p çaÄŸÄ±rÄ±yordu, kaçÄ±ÅŸÄ±yordu. Yerde ceketler, cep telefonlarÄ± vardÄ±. BazÄ±larÄ± kan gördüklerini söylüyordu, bazÄ±larÄ±ysa balon veya hoparlörün patladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi" dedi.

Manchester'da yayÄ±mlanan Evening News gazetesi muhabiri Scheerhout, Twitter hesabÄ±ndan bölgeye yakÄ±n Wysthenshawe hastanesindeki Acil Servis çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n 'çok sayÄ±da yaralÄ± beklediklerini' yazdÄ±.

Guardian gazetesi muhabiri Frances Perrauding de sosyal medyada paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± videoda, bomba imha ekiplerinin de bölgeye intikal ettiÄŸini aktardÄ±.

Bölgeye yakÄ±n Katedral Bahçesi'nde ÅŸüpheli görünen bir düzenek olduÄŸu gerekçesiyle kontrollü patlama yapÄ±ldÄ± ancak yetkililer daha sonra 'ÅŸüpheli görülen düzeneÄŸin sahipsiz bÄ±rakÄ±lan kÄ±yafet olduÄŸunu' açÄ±kladÄ±.

Manchester'da patlama sonrasÄ± konser için ÅŸehirde bulunanlara evlerinin kapÄ±larÄ±nÄ± açanlar Twitter'da #RoomforManchester (Manchester için Oda) etiketi paylaÅŸtÄ±.