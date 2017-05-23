Ana Sayfa | DÃœNYA 23/05/2017 07:37

Ä°ngiltere'deki korkunÃ§ patlamadan sonra Ä°sveÃ§'te kÄ±rmÄ±zÄ± alarm

isveÃ§ havalimanÄ±

Ä°ngiltere Manchester'de meydana gelen patlamanÄ±n ardÄ±ndan Ä°sveÃ§'in GÃ¶teborg kentindeki Landvetter HavalimanÄ±nda bulunan ÅŸÃ¼pheli Ã§anta nedeniyle boÅŸaltÄ±ldÄ±

Ä°sveç UlaÅŸÄ±m Güvenlik Dairesi (Swedavia) Landvetter HavalimanÄ±'nÄ±n çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda bir kiÅŸinin bulduÄŸu ÅŸüpheli çanta nedeniyle bomba alarmÄ± verildiÄŸini açÄ±kladÄ±.Ä°sveç UlaÅŸÄ±m Güvenlik Dairesi Sözcüsü Anders Porelius, Göteborg Posten gazetesine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, bir çanta ve bir pasaport bulunduÄŸunu söyledi.

Porelius, çantanÄ±n içinde patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan bazÄ± ÅŸüpheli maddeler bulunduÄŸunu ifade etti. Öte yandan Ä°sveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, polis havalimanÄ± çevresini 200 metreye kadar güvenlik ÅŸeridiyle kapattÄ± ve havalimanÄ± kÄ±smen boÅŸaltÄ±ldÄ±. Bomba imha ekipleri de çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±.

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