Ana Sayfa | DÃœNYA 23/05/2017 07:41

Balistik fÃ¼ze denemeleri yapan Kuzey Kore'ye BM'den Ã§aÄŸrÄ±

BirleÅŸmiÅŸ Milletler

21 MayÄ±s Pazar gÃ¼nÃ¼ yeni bir balistik fÃ¼ze denemesi yapan Kuzey Kore BirleÅŸmiÅŸ Milletler tarafÄ±ndan yeniden uyarÄ±ldÄ±

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basÄ±n brifinginde, Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerinin bölgesel ve uluslararasÄ± güvenliÄŸi tehdit ettiÄŸini söyledi. Dujarric, "Kuzey Kore'ye anlamlÄ± diyaloÄŸun yeniden baÅŸlamasÄ±na imkan saÄŸlamak için füze denemelerini durdurmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yoruz." dedi.

BMGK kapalÄ± oturumla toplanacak

BM Güvenlik Konseyi ise ABD, Japonya ve Güney Kore'nin talebi üzerine Kuzey Kore'nin son balistik füze denemesini görüÅŸmek üzere SalÄ± günü kapalÄ± oturumda toplanacak.

BM Güvenlik Konseyi, nükleer programÄ± nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana çeÅŸitli askeri ve ekonomik yaptÄ±rÄ±mlar uyguluyor.ABD, Kuzey Kore'ye yönelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyor. Kuzey Kore ise balistik füze denemelerinin "savunma amaçlÄ±" olduÄŸunu savunuyor.Kuzey Kore, pazar günü orta menzilli balistik füze denemesini "baÅŸarÄ±yla" yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. 

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