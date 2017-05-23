Son dakika Manchester Arena'daki patlamada Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± artÄ±yor

Ä°ngiltere'nin Manchester kentinde bulunan konser salonu Arena'da meydana gelen patlama sonucunda Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 22'ye yÃ¼kseldi

Manchester Emniyet Müdürü Ian Hopkins, olayÄ±n bir intihar saldÄ±rÄ±sÄ± olduÄŸunu ve ÅŸu aÅŸamada bir kiÅŸi tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirildiÄŸini düÅŸündüklerini açÄ±kladÄ±.Hopkins, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, üzerindeki patlayÄ±cÄ± düzeneÄŸi ateÅŸleyen saldÄ±rganÄ±n olay yerinde öldüÄŸünü de sözlerine ekledi. Hopkins, soruÅŸturmanÄ±n ÅŸu aÅŸamadaki önceliÄŸini saldÄ±rganÄ±n tek baÅŸÄ±na mÄ± hareket ettiÄŸi, yoksa bir örgütün üyesi mi olduÄŸunu tespit edilmesi olarak açÄ±kladÄ±.

Emniyet Müdürü, bu patlamayÄ±, "Manchester Bölgesi'nde yaÅŸanan en korkunç olay" olarak nitelendirdi.

Patlama, ABD'li pop ÅŸarkÄ±cÄ±sÄ± Ariana Grande'nin konserinin sona ermesinin hemen ardÄ±ndan TSÄ° 00.30 sularÄ±nda meydana geldi.

YaralÄ± sayÄ±sÄ± 59, seçim kampanyalarÄ± askÄ±ya alÄ±ndÄ±

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May konuyla ilgili ilk açÄ±klamasÄ±nda, düÅŸüncelerinin "polis tarafÄ±ndan dehÅŸet verici bir terör saldÄ±rÄ±sÄ± olarak ele alÄ±nan olaydan" etkilenenlerle birlikte olduÄŸunu söyledi.

BBC'ye konuÅŸan acil müdahale ekipleri, tedavi ettikleri bazÄ± yaralanmalarÄ±n "ÅŸarapnel yaralarÄ±na benzediÄŸini" belirtti.

Ambulans ekipleri de, konser alanÄ±ndan hastaneye en az 59 yaralÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan bazÄ± yaralÄ±lar da ayakta tedavi edildi.

PatlamanÄ±n ardÄ±ndan Muhafazakar Parti, Ä°ÅŸçi Partisi, Ä°skoçya Ulusal Partisi ve Liberal Demokratlar, 8 Haziran'daki genel seçim kampanyasÄ± kapsamÄ±nda SalÄ± günü yapacaklarÄ± programlarÄ±nÄ± askÄ±ya aldÄ±klarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Acil güvenlik komitesi COBRA toplanÄ±yor

Acil güvenlik komitesi COBRA'nÄ±n sabah saatlerinde BaÅŸbakan May baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplanmasÄ± bekleniyor.May yaptÄ±ÄŸÄ± ilk açÄ±klamada ayrÄ±ca, Manchester'da yaÅŸanan olayÄ±n tüm ayrÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n ortaya çÄ±karÄ±lmasÄ± için çalÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸini de söyledi.

Ana muhalefetteki Ä°ÅŸçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn de, Twitter'dan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajda, "Manchester'da korkunç olay. DüÅŸüncelerim olaydan etkilenenler ve acil durum ekipleriyle" dedi.