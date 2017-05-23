Manchester Arena'daki gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±ÄŸÄ±ndan dehÅŸete dÃ¼ÅŸÃ¼ren aÃ§Ä±klamalar

Manchester Arena'da meydana gelen patlamada olay yerinde bulunan gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±ÄŸÄ± yaÅŸananlarÄ± tek tek anlattÄ±

BBC 5'a konuÅŸan görgü tanÄ±ÄŸÄ± Andy Holey, patlamanÄ±n konser salonunun fuayesinde eÅŸini ve kÄ±zÄ±nÄ± beklerken meydana geldiÄŸini ve patlamanÄ±n ÅŸiddetiyle yere düÅŸtüÄŸünü aktardÄ±.Holey, yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± 'savaÅŸ filmi sahnesine' benzetti:

"AyaÄŸa kalktÄ±ÄŸÄ±mda etrafÄ±ma baktÄ±m, her yerde cansÄ±z bedenler vardÄ±. SanÄ±rÄ±m 20-30 cansÄ±z beden. Ölü olduklarÄ±nÄ± söyleyemem ama ölü gibi görünüyorlardÄ±.

"Üstleri kanla kaplÄ±ydÄ±. YaptÄ±ÄŸÄ±m ilk ÅŸey konser alanÄ±na koÅŸup ailemi bulmaya çalÄ±ÅŸmak oldu."

Daha sonra ailesini bulan Holey, 'çocuklarÄ±n ve gençlerin yerde çÄ±ÄŸlÄ±k çÄ±ÄŸlÄ±ÄŸa olduÄŸunu' söyledi.

Önce güçlü bir Ä±ÅŸÄ±k, sonra patlama sesi

BBC 5 Live'a konuÅŸan bir diÄŸer görgü tanÄ±ÄŸÄ± Gary Walker da patlama sÄ±rasÄ±nda eÅŸiyle birlikte kÄ±zlarÄ±nÄ±n konserden çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± beklediklerini aktardÄ±:

"Son ÅŸarkÄ±nÄ±n bittiÄŸini duyduk ve sonra bir anda çok güçlü bir Ä±ÅŸÄ±k, patlama sesi ve duman oldu. AyaÄŸÄ±mda, bacaÄŸÄ±mda aÄŸrÄ± hissettim.

"YanÄ±mda duran eÅŸime döndüm, 'Uzanmaya ihtiyacÄ±m var' dedi.

"KarnÄ±ndan yaralandÄ±, büyük ihtimalle bacaÄŸÄ± kÄ±rÄ±ldÄ±. Benim ayaÄŸÄ±mda da ÅŸarapnelin isabet ettiÄŸi yerde küçük bir delik oluÅŸtu. Bu kadar ucuz kurtulduÄŸum için ÅŸaÅŸkÄ±nÄ±m."

'Tüm bina sallandÄ±'

BBC Manchester radyosuna konuÅŸan Emma Johnson da, 15 ve 17 yaÅŸlarÄ±ndaki kÄ±zlarÄ±nÄ± almak için konser alanÄ±na gittiklerini söyledi:

"Kesinlikle bir bombaydÄ±. Kesinlikle fuayede patladÄ±. Merdivenlerin baÅŸÄ±nda yukarÄ±daydÄ±k, cam patladÄ±. HatÄ±ra ürünlerinin satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yere çok yakÄ±ndÄ±.

"Tüm bina sallandÄ±. Bir patlama oldu sonra bir alev topu görüldü.

"Biz de hemen çocuklarÄ±mÄ±zÄ± bulmak için koÅŸtuk, ne mutlu ki, olanlarÄ± anlatabilecek kadar saÄŸlÄ±klÄ± durumdayÄ±z."

Anne-Marie de 13 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±yla konser alanÄ±ndaydÄ±. BBC 5 Live'a konuÅŸan görgü tanÄ±ÄŸÄ± "herkesin panik halde olduÄŸunu" söyledi:

"Bir anda binanÄ±n sallandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hissediyorsunuz… salonun üstünden ve etrafÄ±nÄ±zdan duman yükseliyor gibiydi.

"Ä°nsanlar yere yatÄ±yordu, içeride silahlÄ± bir saldÄ±rgan olduÄŸunu düÅŸündüm. Ne yazÄ±k ki güvenlik de herkes gibi ÅŸakÄ±n haldeydi, herkes kendi halinde kalmÄ±ÅŸtÄ±.

"Bu gece orada çok sayÄ±da tek baÅŸÄ±na, refakatsiz çocuk vardÄ±. Kendi kendilerine panik halde olan birkaç kÄ±z çocuÄŸuna yardÄ±m etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±m. Benim kÄ±zÄ±mÄ±n yaÅŸlarÄ±ndaydÄ±lar."

'Herkes birbirinin üstünden geçti'

Görgü tanÄ±ÄŸÄ± Jessica da yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ÅŸu sözlerle anlattÄ±:

"Åžok ediciydi. Çok büyük bir patlama sesi duydum ve herkes çÄ±ÄŸlÄ±k çÄ±ÄŸlÄ±ÄŸa aÄŸlayarak koÅŸuÅŸturmaya baÅŸladÄ±.

"Herkes birbirinin üstünden geçerek çÄ±kmaya çalÄ±ÅŸÄ±yordu.

"ÅžaÅŸkÄ±ndÄ±m, ne olduÄŸunu anlamÄ±yordum. Herkes hÄ±zla konuÅŸuyordu, üstümüze basÄ±lÄ±yordu."

'Ä°zdiham yaÅŸandÄ±'

BBC Manchester radyosuna konuÅŸan Rachel, 14 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±yla konser salonundaydÄ± ve kalabalÄ±ÄŸa takÄ±lmamak için erken ayrÄ±ldÄ±:

"DÄ±ÅŸarÄ± çÄ±karken büyük bir patlama sesi duyduk. Önce konserde bir ÅŸey kaçÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± sandÄ±k.

"KöÅŸeyi döndüÄŸümüzde merdivenlerden inenlerin korkunç izdihamÄ±nÄ± gördük, insanlar yere düÅŸüyordu.

"KÄ±zÄ±mÄ± tuttuÄŸum gibi kaçtÄ±k. Yere düÅŸenler eziliyordu."

Herkes bir yerde aÄŸlÄ±yordu

Newcastle'dan 19 yaÅŸÄ±ndaki üniversite öÄŸrencisi Sebastian Diaz da herkesin panik halde olduÄŸunu söyledi:

"Ariana Grande son ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± bitirdi ve çok büyük bir patlama duyuldu. KoÅŸanlarÄ± gördüm. Ä°çgüdüsel olarak koÅŸuyorduk.

"Bir koridorda durduk, çÄ±kmaz bir koridordu. Çok korkunçtu.

"Ana kapÄ±larÄ± buldum, herkes bir yerde aÄŸlÄ±yordu. Otelin arkasÄ±nda toplananlar ellerinde telefon aÄŸlÄ±yordu."

Kaynak: BBC Türkçe