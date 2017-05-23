Ana Sayfa | DÃœNYA 23/05/2017 10:17

BÃ¼yÃ¼k patlamanÄ±n ardÄ±ndan BaÅŸbakan May'dan flaÅŸ karar

Ä°ngiltere baÅŸbakanÄ± may

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May, Manchester'daki patlamanÄ±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±klama yaptÄ± ve seÃ§im kampanyasÄ±nÄ± askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu

Ä°ngiliz polisi, Manchester kentinde bir konser salonunda yaÅŸanan olayda 22 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, yaklaÅŸÄ±k 59 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirerek, olayÄ±n terör saldÄ±rÄ±sÄ± çerçevesinde ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Manchester polisinden bölgedeki geliÅŸmelerle ilgili yapÄ±lan açÄ±klamada, kentin kuzeyindeki Manchester Arena konser salonunda ABD'li müzisyen Ariana Grande'nin konserinin bitiminde yerel saatle 22.35'te (TSÄ° 00.35) patlama yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± üzerine polisin olay yerine çaÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ä°NGÄ°LTERE BAÅžBAKANI MAY AÇIKLAMA YAPTI 

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, Manchester Arena konser salonunda patlama yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±na iliÅŸkin açÄ±klama yaptÄ±.DüÅŸüncelerinin olayÄ±n kurbanlarÄ± ve bundan etkilenenlerin aileleriyle olduÄŸunu vurgulayan May, "Polisin korkunç bir terör saldÄ±rÄ±sÄ± olarak gördüÄŸü olayÄ±n tüm ayrÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n saptanmasÄ± için çalÄ±ÅŸÄ±yoruz." bilgisini paylaÅŸtÄ±. 

Ä°ngiltere'de ana muhalefetteki Ä°ÅŸçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn de olayla ilgili "korkunç" nitelemesinde bulunarak, "DüÅŸüncelerim olaydan etkilenenler ve acil durum ekipleriyle birlikte." ifadesini aktardÄ±.

SEÇÄ°M ÇALIÅžMALARINI ASKIYA ALDI

Öte yandan BaÅŸbakanlÄ±k kaynaklarÄ±, May'in gelecek ay ülkede yapÄ±lacak erken genel seçim için yürüttüÄŸü seçim kampanyasÄ±nÄ± askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve son geliÅŸmelerle ilgili bugün gerçekleÅŸtirilecek acil kabine toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edeceÄŸini duyurdu.

 
Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
Venezuela

Venezuela'da eski Devlet BaÅŸkanÄ±nÄ±n evi ateÅŸe verildi

Venezuela'da hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steriler devam ediyor. Eski Devlet BaÅŸkanÄ± Hugo Chavez'in Ã§ocukluÄŸunun geÃ§tiÄŸi ev ateÅŸe verildi

TÃ¼rkiye DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±

TÃ¼rkiye Manchester'daki kanlÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±

Ä°ngiltere'nin Manchester kentinde dÃ¼zenlenen ve en az 22 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan TÃ¼rkiye DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Ariana Grande

Manchester'daki konserde sahne alan Ariana Grande'nin saÄŸlÄ±k durumu nasÄ±l

DÃ¼nyaa Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z Ariana Grande'nin Manchester konserinin bitimiyle meydana gelen patlamalarÄ±n ardÄ±ndan Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z olayÄ±n ÅŸokunu atlatamadÄ±