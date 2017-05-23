BÃ¼yÃ¼k patlamanÄ±n ardÄ±ndan BaÅŸbakan May'dan flaÅŸ karar

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May, Manchester'daki patlamanÄ±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±klama yaptÄ± ve seÃ§im kampanyasÄ±nÄ± askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu

Ä°ngiliz polisi, Manchester kentinde bir konser salonunda yaÅŸanan olayda 22 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, yaklaÅŸÄ±k 59 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirerek, olayÄ±n terör saldÄ±rÄ±sÄ± çerçevesinde ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Manchester polisinden bölgedeki geliÅŸmelerle ilgili yapÄ±lan açÄ±klamada, kentin kuzeyindeki Manchester Arena konser salonunda ABD'li müzisyen Ariana Grande'nin konserinin bitiminde yerel saatle 22.35'te (TSÄ° 00.35) patlama yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± üzerine polisin olay yerine çaÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ä°NGÄ°LTERE BAÅžBAKANI MAY AÇIKLAMA YAPTI

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, Manchester Arena konser salonunda patlama yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±na iliÅŸkin açÄ±klama yaptÄ±.DüÅŸüncelerinin olayÄ±n kurbanlarÄ± ve bundan etkilenenlerin aileleriyle olduÄŸunu vurgulayan May, "Polisin korkunç bir terör saldÄ±rÄ±sÄ± olarak gördüÄŸü olayÄ±n tüm ayrÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n saptanmasÄ± için çalÄ±ÅŸÄ±yoruz." bilgisini paylaÅŸtÄ±.

Ä°ngiltere'de ana muhalefetteki Ä°ÅŸçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn de olayla ilgili "korkunç" nitelemesinde bulunarak, "DüÅŸüncelerim olaydan etkilenenler ve acil durum ekipleriyle birlikte." ifadesini aktardÄ±.

SEÇÄ°M ÇALIÅžMALARINI ASKIYA ALDI

Öte yandan BaÅŸbakanlÄ±k kaynaklarÄ±, May'in gelecek ay ülkede yapÄ±lacak erken genel seçim için yürüttüÄŸü seçim kampanyasÄ±nÄ± askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve son geliÅŸmelerle ilgili bugün gerçekleÅŸtirilecek acil kabine toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edeceÄŸini duyurdu.