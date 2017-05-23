Ä°ngiltere'yi kana bulayan saldÄ±rÄ±yla ilgili bÃ¼yÃ¼k ÅŸÃ¼phe

Ä°ngiltere'nin Manchester kentinde meydana gelen patlamanÄ±n ardÄ±ndan sosyal medyada yapÄ±lan bir paylaÅŸÄ±m kafalarÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±

Owys663 (Üveys) adlÄ± Twitter kullanÄ±cÄ±sÄ± akÅŸam 6.32'de attÄ±ÄŸÄ± tweet'te, konserin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± "Manchester Arena" etiketini "DEAÅž" etiketiyle birlikte kullanÄ±p "Tehdidimizi unuttunuz mu? Bu adil bir terör" ifadesini kullandÄ±.Terör örgütü DEAÅž'Ä±n sözde bayraÄŸÄ±nÄ± da paylaÅŸan Owys663'ün bu tweet'i kÄ±sa süre sonra kaldÄ±rÄ±ldÄ± ve kullanÄ±cÄ± profili silindi.

Suriye'deki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± uluslararasÄ± koalisyonun üyesi olan Ä°ngiltere, daha önce birkaç kez terör örgütünün tehditlerine hedef olmuÅŸtu.22 Mart 2017'de baÅŸkent Londra'da yaÅŸanan terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda bir DEAÅž sempatizanÄ± aracÄ±nÄ± insanlarÄ±n içine sürerek 6 kiÅŸinin ölümüne neden olmuÅŸ, ardÄ±ndan bir polisi bÄ±çaklamaya çalÄ±ÅŸÄ±rken vurularak etkisiz hale getirilmiÅŸti.