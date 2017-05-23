Ana Sayfa | DÃœNYA 23/05/2017 10:43

Manchester'daki konserde sahne alan Ariana Grande'nin saÄŸlÄ±k durumu nasÄ±l

Ariana Grande

DÃ¼nyaa Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z Ariana Grande'nin Manchester konserinin bitimiyle meydana gelen patlamalarÄ±n ardÄ±ndan Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z olayÄ±n ÅŸokunu atlatamadÄ±

ABD'li pop star Ariana Grande'nin 'Güle güle  Manchester' deyip konseri bitirdiÄŸi anda Arena'da iki büyük patlama gerçekleÅŸti. Patlayan bombalar kalabalÄ±k kapÄ±lara yönelirken yakaladÄ±. Patlamada 22 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Grande, olayÄ±n ÅŸokunu uzun süre atlatamadÄ±.

ABD'LÄ° ÅžARKICI OLAY SONRASINDA DA ÅžOKU ATLAMADI

Pop sanatçÄ±sÄ± Ariana Grande'nin konseri sÄ±rasÄ±nda meydana gelen patlama sonrasÄ±nda panik yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± belirtilirken, ÅŸarkÄ±cÄ± büyük bir ÅŸok yaÅŸadÄ±.  Twitter'dan da üzüntüsünü belirten ÅŸarkÄ±cÄ± "Kalbim derinden kÄ±rÄ±ldÄ±, çok üzgünüm, söyleyecek söz yok" dedi.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.

— Ariana Grande (@ArianaGrande) 23 MayÄ±s 2017

ARÄ°ANA GRANDE KÄ°MDÄ°R?

23 yaÅŸÄ±ndaki ABD'li ÅŸarkÄ±cÄ± ve oyuncu Ariana Grande, profesyonel oyunculuÄŸa, 15 yaÅŸÄ±nda Broadway de sahne alarak baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Nickelodeon'un sitcom dizisi Victorious'ta canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Cat Valentine karakteriyle ve yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸarkÄ±larla tanÄ±nmaktadÄ±r.

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TÃ¼rkiye DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±

TÃ¼rkiye Manchester'daki kanlÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±

Ä°ngiltere'nin Manchester kentinde dÃ¼zenlenen ve en az 22 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan TÃ¼rkiye DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±

sosyal medya hesabÄ±

Ä°ngiltere'yi kana bulayan saldÄ±rÄ±yla ilgili bÃ¼yÃ¼k ÅŸÃ¼phe

Ä°ngiltere'nin Manchester kentinde meydana gelen patlamanÄ±n ardÄ±ndan sosyal medyada yapÄ±lan bir paylaÅŸÄ±m kafalarÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±