Manchester'daki konserde sahne alan Ariana Grande'nin saÄŸlÄ±k durumu nasÄ±l

Dünyaa ünlü yıldız Ariana Grande'nin Manchester konserinin bitimiyle meydana gelen patlamaların ardından ünlü yıldız olayın şokunu atlatamadı

ABD'li pop star Ariana Grande'nin 'Güle güle Manchester' deyip konseri bitirdiği anda Arena'da iki büyük patlama gerçekleşti. Patlayan bombalar kalabalık kapılara yönelirken yakaladı. Patlamada 22 kişi hayatını kaybetti. Grande, olayın şokunu uzun süre atlatamadı.

ABD'Lİ ŞARKICI OLAY SONRASINDA DA ŞOKU ATLAMADI

Pop sanatçısı Ariana Grande'nin konseri sırasında meydana gelen patlama sonrasında panik yaşandığı belirtilirken, şarkıcı büyük bir şok yaşadı. Twitter'dan da üzüntüsünü belirten şarkıcı "Kalbim derinden kırıldı, çok üzgünüm, söyleyecek söz yok" dedi.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.

— Ariana Grande (@ArianaGrande) 23 Mayıs 2017

ARİANA GRANDE KİMDİR?

23 yaşındaki ABD'li şarkıcı ve oyuncu Ariana Grande, profesyonel oyunculuğa, 15 yaşında Broadway de sahne alarak başlamıştır. Nickelodeon'un sitcom dizisi Victorious'ta canlandırdığı Cat Valentine karakteriyle ve yaptığı şarkılarla tanınmaktadır.