Manchester'daki konserde sahne alan Ariana Grande'nin saÄŸlÄ±k durumu nasÄ±l

DÃ¼nyaa Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z Ariana Grande'nin Manchester konserinin bitimiyle meydana gelen patlamalarÄ±n ardÄ±ndan Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z olayÄ±n ÅŸokunu atlatamadÄ±

ABD'li pop star Ariana Grande'nin 'Güle güle Manchester' deyip konseri bitirdiÄŸi anda Arena'da iki büyük patlama gerçekleÅŸti. Patlayan bombalar kalabalÄ±k kapÄ±lara yönelirken yakaladÄ±. Patlamada 22 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Grande, olayÄ±n ÅŸokunu uzun süre atlatamadÄ±.

ABD'LÄ° ÅžARKICI OLAY SONRASINDA DA ÅžOKU ATLAMADI

Pop sanatçÄ±sÄ± Ariana Grande'nin konseri sÄ±rasÄ±nda meydana gelen patlama sonrasÄ±nda panik yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± belirtilirken, ÅŸarkÄ±cÄ± büyük bir ÅŸok yaÅŸadÄ±. Twitter'dan da üzüntüsünü belirten ÅŸarkÄ±cÄ± "Kalbim derinden kÄ±rÄ±ldÄ±, çok üzgünüm, söyleyecek söz yok" dedi.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.

— Ariana Grande (@ArianaGrande) 23 MayÄ±s 2017

ARÄ°ANA GRANDE KÄ°MDÄ°R?

23 yaÅŸÄ±ndaki ABD'li ÅŸarkÄ±cÄ± ve oyuncu Ariana Grande, profesyonel oyunculuÄŸa, 15 yaÅŸÄ±nda Broadway de sahne alarak baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Nickelodeon'un sitcom dizisi Victorious'ta canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Cat Valentine karakteriyle ve yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸarkÄ±larla tanÄ±nmaktadÄ±r.