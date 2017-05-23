TÃ¼rkiye Manchester'daki kanlÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±

Ä°ngiltere'nin Manchester kentinde dÃ¼zenlenen ve en az 22 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan TÃ¼rkiye DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, BirleÅŸik KrallÄ±k'Ä±n Manchester kentinde gece meydana gelen, çok sayÄ±da ölü ve yaralÄ±nÄ±n olduÄŸu terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n kuvvetle kÄ±nandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

AçÄ±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

"Ä°nsanlÄ±ktan çÄ±kmÄ±ÅŸ varlÄ±klarÄ±n ve odaklarÄ±n düzenlediÄŸi bu tür kalleÅŸçe saldÄ±rÄ±larÄ±n vahÅŸeti ile acÄ±sÄ±nÄ± maalesef çok iyi bilip hisseden ülkemiz ve halkÄ±mÄ±z adÄ±na BirleÅŸik KrallÄ±k ile halkÄ±na en derin taziyelerimizi sunuyoruz.

Terör belasÄ±na karÅŸÄ± bu belayÄ± üreten her türlü çevrenin kökünü her yerden kazÄ±mak için yakÄ±n dostumuz ve müttefikimiz BirleÅŸik KrallÄ±k'la birlikte yürüte geldiÄŸimiz kararlÄ± ve etkin mücadeleyi, omuz omuza sürdürmeye devam edeceÄŸiz. Manchester'daki kalleÅŸ saldÄ±rÄ±ya vereceÄŸimiz en iyi ortak cevap bu olacaktÄ±r."