Venezuela'da eski Devlet BaÅŸkanÄ±nÄ±n evi ateÅŸe verildi

Venezuela'da hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steriler devam ediyor. Eski Devlet BaÅŸkanÄ± Hugo Chavez'in Ã§ocukluÄŸunun geÃ§tiÄŸi ev ateÅŸe verildi

Muhalif milletvekili Pedro Luis Castillo, göstericilerin, ülkenin batÄ±sÄ±ndaki Barinas kentinde Chavez'in çocukluk yÄ±llarÄ±nÄ±n geçtiÄŸi evi ateÅŸe verdiÄŸini söyledi.Göstericilerin kentte Ulusal Seçim Konseyinin bölge bürosu dahil olmak üzere hükümet binalarÄ±nÄ± da yaktÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Venezuela'da süren gösteriler sÄ±rasÄ±nda haftasonunda baÅŸkent Caracas'ta hükümet destekçisi 21 yaÅŸÄ±ndaki bir genç üzerine benzin dökülerek yakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Ülkedeki gösterilerde ölenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 49'a yükseldiÄŸi açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±. Venezuela'da gÄ±da kÄ±tlÄ±ÄŸÄ±, yüksek enflasyon ve artan suç oranlarÄ±ndan kaynaklanan toplumsal hoÅŸnutsuzluk, Maduro liderliÄŸindeki hükümetin kontrol ettiÄŸi Yüksek Mahkemenin, 31 Mart'ta Kongrenin yetkilerini elinden aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamasÄ±yla sokak protestolarÄ±na dönüÅŸmüÅŸtü.Venezuela'da mart sonundan bu yana devam eden hükümet karÅŸÄ±tÄ± protestolarda 49 kiÅŸi öldü, yüzlerce kiÅŸi yaralandÄ±, birçok kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Muhalefet, ölümlerden orantÄ±sÄ±z güç kullanan güvenlik kuvvetlerini ve hükümet yanlÄ±sÄ± milisleri sorumlu tutuyor. Maduro ise protestolara katÄ±lan aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± radikallerin suç çeteleriyle iÅŸ birliÄŸi içinde ÅŸiddeti körüklediÄŸini savunuyor.