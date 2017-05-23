Son dakika Manchester'da ikinci bomba paniÄŸi

Son dakika bilgisine gÃ¶re Ä°ngiltere'nin Manchester kentinde bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezi terÃ¶r ÅŸÃ¼phesiyle boÅŸaltÄ±lÄ±yor

Manchester'da 22 kiÅŸinin öldüÄŸü terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n gerçekleÅŸmesi ardÄ±ndan ikinci bomba paniÄŸi yaÅŸanÄ±yor. Manchester kentinde Arndale alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinin tahliye edildiÄŸini duyuruldu. Bölgede büyük bir patlama sesinin duyulduÄŸu da gelen son dakika haberleri arasÄ±nda.Reuters'Ä±n görgü tanÄ±klarÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre AVM'den çok sayÄ±da kiÅŸinin koÅŸarak uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

Ä°ngiltere'nin Manchester ÅŸehrinde ABD'li ÅŸarkÄ±cÄ± Ariane Grande'nin konser verdiÄŸi 'Manchester Arena'da patlama yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±.