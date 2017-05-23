Ana Sayfa | DÃœNYA 23/05/2017 13:28

Son dakika Manchester'da ikinci bomba paniÄŸi

Manchester haberleri

Son dakika bilgisine gÃ¶re Ä°ngiltere'nin Manchester kentinde bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezi terÃ¶r ÅŸÃ¼phesiyle boÅŸaltÄ±lÄ±yor

Manchester'da 22 kiÅŸinin öldüÄŸü terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n gerçekleÅŸmesi ardÄ±ndan ikinci bomba paniÄŸi yaÅŸanÄ±yor. Manchester kentinde Arndale alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinin tahliye edildiÄŸini duyuruldu. Bölgede büyük bir patlama sesinin duyulduÄŸu da gelen son dakika haberleri arasÄ±nda.Reuters'Ä±n görgü tanÄ±klarÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre AVM'den çok sayÄ±da kiÅŸinin koÅŸarak uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

Ä°ngiltere'nin Manchester ÅŸehrinde ABD'li ÅŸarkÄ±cÄ± Ariane Grande'nin konser verdiÄŸi 'Manchester Arena'da patlama yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±.

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Venezuela

Venezuela'da eski Devlet BaÅŸkanÄ±nÄ±n evi ateÅŸe verildi

Venezuela'da hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steriler devam ediyor. Eski Devlet BaÅŸkanÄ± Hugo Chavez'in Ã§ocukluÄŸunun geÃ§tiÄŸi ev ateÅŸe verildi

TÃ¼rkiye DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±

TÃ¼rkiye Manchester'daki kanlÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±

Ä°ngiltere'nin Manchester kentinde dÃ¼zenlenen ve en az 22 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan TÃ¼rkiye DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Ariana Grande

Manchester'daki konserde sahne alan Ariana Grande'nin saÄŸlÄ±k durumu nasÄ±l

DÃ¼nyaa Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z Ariana Grande'nin Manchester konserinin bitimiyle meydana gelen patlamalarÄ±n ardÄ±ndan Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z olayÄ±n ÅŸokunu atlatamadÄ±