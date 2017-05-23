Manchester'daki patlamadan en acÄ± haber

Ä°ngiltere'nin Manchester kentinde dÃ¼n gece meydana gelen patlamanÄ±n ardÄ±ndan kaybolan ve ailesi tarafÄ±ndan her yerde aranan 8 yaÅŸÄ±ndaki Saffie Rose Roussos'un hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi

SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 8 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±n ailesi sosyal medyadan arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸ, binlerce Twitter kullanÄ±cÄ±sÄ± Roussos'un fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸarak kÄ±zÄ±n bulunmasÄ±na yardÄ±m etmeye çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak Reuters haber ajansÄ±, Ä°ngiliz polisinin yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada ölenler arasÄ±nda Ä°ngiltere'nin kuzeyindeki Presnton kenti yakÄ±nlarÄ±ndan gelen 8 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z çocuÄŸunun da yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Ä°ngiltere'deki terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi açÄ±klanan ilk isim 16 yaÅŸÄ±ndaki Georgina Callender olmuÅŸtu. Callender, pop yÄ±ldÄ±zÄ± Grande'nin iki sene önceki konserine de giderek, ünlü yÄ±ldÄ±zla fotoÄŸraf çektirmiÅŸti. Evening Standart gazetesine konuÅŸan Callander'in bir yakÄ±n arkadaÅŸÄ±, patlamada yaralanan kÄ±zÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± yaralar nedeniyle hastanede hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini söyledi.