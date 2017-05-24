Ä°ngiltere'yi kana bulayan zanlÄ± ile ilgili bilinenler

Ä°ngiltere'nin Manchester kentindeki patlamanÄ±n zanlÄ±sÄ± Salman Abedi hakkÄ±nda Ã§ok fazla bilgi ortaya Ã§Ä±ktÄ±

BBC'nin elde ettiÄŸi bilgilere göre Abedi, 31 AralÄ±k 1994'te Manchester'da doÄŸdu. Ailesinin Libya kökenli olduÄŸuna inanÄ±lÄ±yor.BBC muhabiri Daniel Sandford, ailenin Libya'da Muammer Kaddafi rejiminden kaçÄ±p Ä°ngiltere'ye göç ettiklerini söylüyor.Abedi'nin Londra'da doÄŸan bir aÄŸabeyi ve Manchester'da doÄŸan bir erkek kardeÅŸi ile bir kÄ±z kardeÅŸi var.

BBC'nin ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± kaynaklara göre zanlÄ±nÄ±n annesi ile babasÄ± Libya'ya geri döndü.Abedi, Manchester United futbol takÄ±mÄ± taraftarÄ±ydÄ±. Manchester'da eÄŸitim aldÄ± ve bir fÄ±rÄ±nda çalÄ±ÅŸtÄ±. Salford Üniversitesi, Abedi'nin öÄŸrencileri olduÄŸunu teyit etti.

ZanlÄ±nÄ±n Ä°ngiltere dÄ±ÅŸÄ±na seyahat ettiÄŸi ve saldÄ±rÄ±dan birkaç gün önce ülkeye döndüÄŸü ortaya çÄ±ktÄ±.Abedi'nin ailesi, Manchester'da birkaç farklÄ± adreste yaÅŸadÄ±. Polisin arama yaptÄ±ÄŸÄ± Fallowfield'da Elsmore caddesi ile Whalley Range'deki evler de ailenin daha önce yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± adresler arasÄ±nda.

Manchester, Ä°ngiltere'de LibyalÄ±larÄ±n yoÄŸun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ÅŸehirlerden biri. KomÅŸularÄ±, ailenin yÄ±lÄ±n belli dönemlerinde evlerine Libya bayraÄŸÄ± astÄ±klarÄ±nÄ± söylüyor.

BBC editörü Mark Easton'a göre, polisin baskÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± bölge son birkaç yÄ±ldÄ±r, Suriye ve Libya ile baÄŸlantÄ±lÄ± radikal Ä°slamcÄ±larÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±k olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± yer olarak biliniyordu.

'BabazÄ± müezzin'

Didsbury Camii olarak da bilinen Manchester Ä°slam Merkezi yöneticisi Fawaz Haffar, Press Association haber ajansÄ±na açÄ±klamasÄ±nda Abedi'nin camiiye gelmiÅŸ olabileceÄŸini ifade ediyor.Haffar, Abedi'nin babasÄ±nÄ±n camiide müezzinlik yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, aÄŸabeyinin de gönüllü olarak çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Polisle irtibatta olan Haffar camiiyi, Ä±lÄ±mlÄ±, modern, liberal bir camii olarak tanÄ±mladÄ±.

Manchester'da yaÅŸayan bir LibyalÄ±, Guardian gazetesine açÄ±klamasÄ±nda zanlÄ±yla ilgili ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Salman mÄ±? Çok ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±m. Çok sessiz biriydi, bana karÅŸÄ± çok saygÄ±lÄ±ydÄ±. AÄŸabeyi Ä°smail dÄ±ÅŸadönük biri ama Salman çok sessizdi. Bunu yapacak biri deÄŸil."

Gazeteye konuÅŸan LibyalÄ±, Abedi'nin babasÄ±nÄ±n 'Ebu Ä°smail' olarak bilindiÄŸini ve sesi çok güzel olduÄŸu için müezzinlik yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, oÄŸullarÄ±nÄ±n da 'Kuran'Ä± ezbere bildiklerini' söyledi. BabasÄ±yla ilgili de "Ebu Ä°smail öfkeden çÄ±lgÄ±na dönecek. CihatçÄ± ideolojiye zÄ±ttÄ±. IÅžÄ°D cihat bile deÄŸil, suç. Ailesi yÄ±kÄ±lacak" dedi.

Manchester Ä°slam Merkezi'nin önde gelen üyelerinden Mohammed Saeed ise 'bir vaazda, IÅžÄ°D ve Libya'daki Ensar el Åžeria'yÄ± eleÅŸtirdiÄŸi için Salman Abedi'nin kendisine öfkelendiÄŸini' söyledi.

Guardian gazetesi, Manchester'da 'teröre finans saÄŸlamak ve terör eylemi hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olmak' suçlamalarÄ±yla hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lan 24 yaÅŸÄ±ndaki Abdalraouf Abdallah ile Abedi'nin birbirini tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ±' yazdÄ±.

Abdallah'Ä±n, Suriye'ye savaÅŸmaya gitmek isteyenlere de yardÄ±m ettiÄŸi bildiriliyor. Guardian'a konuÅŸan bir aile yakÄ±nÄ± ise bu tanÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±n olaÄŸan olduÄŸunu ifade edip "Manchester'da yaÅŸan tüm LibyalÄ±lar birbirini tanÄ±r" dedi.

Manchester Emniyeti, önceliklerinin Abedi'nin tek baÅŸÄ±na mÄ± yoksa daha geniÅŸ bir örgüt içinde mi hareket ettiÄŸinin belirlenmesi olduÄŸunu söylüyor.

SaldÄ±rÄ±yÄ± IÅžÄ°D üstlendi ancak polis, zanlÄ±nÄ±n IÅžÄ°D'le baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ± kanÄ±tlayan herhangi bir delile henüz ulaÅŸamadÄ±.

Olayla ilgili 23 yaÅŸÄ±nda bir erkek ÅŸüpheli de soruÅŸturma kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Kaynak: BBC Türkçe