Ä°ngiltere'de terÃ¶r tehdidi Ã¶nemli noktalara asker konuÅŸlandÄ±rÄ±lÄ±yor

Ä°ngiltere'nin Manchester kentindeki patlamada 22 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Olay sonrasÄ± Ã¼lkede gÃ¼venlik Ã¶nlemleri Ã¼st dÃ¼zeye Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, güvenlik önlemleri kapsamÄ±nda Ä°ngiltere'de bazÄ± bölgelere asker konuÅŸlandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.May, askerin kilit öneme sahip noktalarda, konserler, spor etkinlikleri gibi saldÄ±rÄ±lara hedef olabilecek organizasyonlarda güvenliÄŸi saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.May, ülkedeki terör tehdidinin en üst düzey olan 'kritik' seviyesine yükseltildiÄŸini, bunun yeni saldÄ±rÄ±larÄ±n olmasÄ±nÄ±n muhtemel olduÄŸu anlamÄ±na geldiÄŸini dile getirdi.Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ±, erken saatlerde baÅŸkanlÄ±k ettiÄŸi güvenlik komitesi COBRA'dan sonra yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada ise ortadakinin bugüne kadar Ä°ngiltere'nin kuzeyini hedef alan "en kötü saldÄ±rÄ±" olduÄŸunu ifade etti.Polis, saldÄ±rÄ±nÄ±n zanlÄ±sÄ±nÄ±n 22 yaÅŸÄ±ndaki Salman Abedi olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.BBC'nin ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bilgiler, zanlÄ±nÄ±n Libya kökenli bir aileden olduÄŸunu ve Manchester'da doÄŸduÄŸunu ortaya koyuyor.Olayla ilgili olarak 23 yaÅŸÄ±ndaki bir erkek gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.TSÄ° 00.30 sularÄ±nda meydana gelen saldÄ±rÄ±da 59 kiÅŸi de yaralandÄ±.El yapÄ±mÄ± düzeneÄŸin ateÅŸlenmesiyle gerçekleÅŸen patlama, ABD'li pop ÅŸarkÄ±cÄ±sÄ± Ariana Grande'nin konserinin sonlarÄ±na doÄŸru konser alanÄ±nÄ±n fuayesinde yaÅŸandÄ±.