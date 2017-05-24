Ana Sayfa | DÃœNYA 24/05/2017 09:10

Manchester'da hayatÄ±nÄ± kaybedenler Ã¼lke genelinde anÄ±ldÄ±

manchester kurbanlarÄ±

Manchester'da meydana gelen patlamada hayatÄ±nÄ± kaybedenler Ã¼lke genelinde anÄ±ldÄ±

Ä°ngiltere’nin kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Manchester kentinde dün gece yaÅŸanan terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenler ülke genelinde düzenlenen programlarla anÄ±ldÄ±.Manchester Belediyesi, Ä°ngiltere Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Manchester polis teÅŸkilatÄ±nÄ±n destekleriyle Manchester’Ä±n kent merkezindeki Albert MeydanÄ±’nda düzenlenen anma programÄ±na Ä°ngiltere Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Amber Rudd, Ä°ngiliz Parlamentosu’nun alt kanadÄ± Avam KamarasÄ±’nÄ±n BaÅŸkanÄ± John Bercow, Manchester Belediye BaÅŸkanÄ± Andy Burnham, muhalefetteki Ä°ÅŸçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn, Manchester Emniyet Müdürü Ian Hopkins ile çok sayÄ±da vatandaÅŸ katÄ±ldÄ±.

"Manchester seni seviyorum"

Manchester PapazÄ± David Walker’Ä±n saldÄ±rÄ±da hayatlarÄ±nÄ± kaybedenleri anmak için mum yaktÄ±ÄŸÄ± anma programÄ±nda katÄ±lÄ±mcÄ±lar bir dakikalÄ±k saygÄ± duruÅŸunda bulundu. KatÄ±lÄ±mcÄ±lar ayrÄ±ca yanlarÄ±nda getirdikleri çiçekleri meydana bÄ±rakÄ±rken, bazÄ± göstericilerin üzerlerinde “Manchester seni seviyorum” yazÄ±lÄ± tiÅŸörtler giydiÄŸi görüldü.

YoÄŸun katÄ±lÄ±m sebebiyle meydana sÄ±ÄŸamayan kalabalÄ±k, civardaki ara sokaklarÄ± da doldurdu. Polis, kalabalÄ±k sebebiyle Albert MeydanÄ± ve civardaki yollarÄ± 2 saatliÄŸine trafiÄŸe kapattÄ±.

"Manchester’Ä±n yanÄ±ndayÄ±z"

Bu arada Manchester ile eÅŸ zamanlÄ± olarak baÅŸkent Londra baÅŸta olmak üzere ülkenin Birmingham, Cardiff, Belfast, Edinburgh ve Glasgow kentlerinde de anma programlarÄ± düzenlendi. Programlarda, “Manchester’Ä±n yanÄ±ndayÄ±z” mesajlarÄ± verildi.

Sosyal medya platformlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla organize edilen Londra’daki program çerçevesinde çok sayÄ±da kiÅŸi iÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸÄ± baÅŸkentin ünlü Trafalgar MeydanÄ±'nda bir araya geldi.

"Korkmuyoruz" 

Burada, Manchester’daki olayda hayatlarÄ±nÄ± kaybedenler anÄ±sÄ±na bir dakikalÄ±k saygÄ± duruÅŸunda bulunan göstericiler üzerinde "Korkmuyoruz" yazÄ±lÄ± bir Ä°ngiltere bayraÄŸÄ± açtÄ±.

Etkinlikte, "Sevgi nefretten güçlüdür" mesajÄ±yla, toplumlara sevgi çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan LondralÄ±lar, etkinlikten haberdar olmayan çevredekilerin de dikkatini çekmek için kollarÄ±nÄ± havaya kaldÄ±rarak, elleriyle kalp iÅŸareti yaptÄ±.

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