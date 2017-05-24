DAEÅž'in savaÅŸ BakanÄ± Halep'te Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Halep'in doÄŸusunda gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyon sonucunda DAEÅž'in Ã¼st dÃ¼zey yetkililerinden birinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi

Suriye Devlet Televizyonunun haberine göre DEAÅž'Ä±n 'savaÅŸ bakanÄ±' olarak anÄ±lan Abu Musab Al Masri Halep'in doÄŸusundaki operasyonda öldürüldü.Irak'Ä±n en büyük ikinci kenti Musul'u günler içinde kaybetmesi beklenen terör örgütü, artÄ±k sadece Suriye'deki kalesi Rakka'ya sÄ±kÄ±ÅŸacak.Musul, DEAÅž'Ä±n elinde tuttuÄŸu en büyük kent. Terör örgütü, ÅŸu anda Musul'un yanÄ± sÄ±ra Rakka'da da kuÅŸatma altÄ±nda tutuluyor.