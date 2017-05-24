Ä°ngiltere'de terÃ¶r tehdidi seviyesi en Ã¼st noktaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

Ä°ngiltere'nin Manchester kentinde meydana gelen ve 22 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¼lkede terÃ¶r tehdidi seviyesi en Ã¼st dÃ¼zeye Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

Güvenlik güçleri Manchester saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gerçekleÅŸtiren Salman Abedi’nin (22) tek baÅŸÄ±na hareket edip etmediÄŸini net olarak belirleyemediÄŸi için ikinci saldÄ±rÄ± ihtimaline karÅŸÄ± terör tehdidi seviyesini ‘ÅŸiddetli’den en üst nokta olan ‘kritik’e çÄ±kardÄ±.

AçÄ±klamayÄ± bizzat Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May yaptÄ±. BaÅŸbakan May, silahlÄ± kuvvetler mensuplarÄ±nÄ±n kritik noktalarda güvenliÄŸi saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± ve konser, spor organizasyonu gibi etkinliklerde askeri personelin konuÅŸlandÄ±rÄ±labileceÄŸini açÄ±kladÄ±.

Reuters’Ä±n haberine göre; kriz toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan habercilerin karÅŸÄ±sÄ±na geçen May, “Bugünkü soruÅŸturmaya dayanÄ±larak, ÅŸimdiki ÅŸartlara göre; terör tehdidinin ‘ÅŸiddetli’den ‘kritik’ seviyeye çÄ±karÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi sonucuna varÄ±ldÄ±” dedi.

May söz konusu deÄŸerlendirmenin sadece yeni bir saldÄ±rÄ± ihtimalin yüksek çok yüksek olduÄŸu deÄŸil, aynÄ± zamanda baÅŸka bir saldÄ±rÄ±nÄ±n eli kulaÄŸÄ±nda olduÄŸu anlamÄ±na geldiÄŸini vurguladÄ±.

Ä°ngiliz yayÄ±n kuruluÅŸu BBC’nin güvenlik muhabiri Frank Gardner, kritik noktalara konuÅŸlanacak asker sayÄ±sÄ±nÄ±n medyada belirtildiÄŸi gibi 5 bin civarÄ±nda deÄŸil, yüzlerce olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

BaÅŸbakan May, halkÄ±n haddinden fazla paniÄŸe kapÄ±lmasÄ±nÄ± istemediÄŸini fakat önlemlerin “ölçülü ve makul bir karÅŸÄ±lÄ±k” olduÄŸunu söyledi.

Terör tehdidinin en yüksek seviye çÄ±karÄ±lmasÄ±na karar veren organ Ortak Terörizm Analiz Merkezi. Bu kurum, polis ve devlet kurumlarÄ±ndaki uzmanlardan oluÅŸuyor. Ä°ngiltere bu terör tehdidi seviyesine daha öne iki kez çÄ±karÄ±ldÄ±.