SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kÄ±zÄ±nÄ± arayan anne acÄ± haberi verdi

Manchester'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 15 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±na ulaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen ve televizyondan bunu duyuran Charlotte Campbell, kÄ±zÄ±nÄ±n terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini duyurdu

Facebook sayfasÄ±nda kÄ±zÄ±nÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸan Campbell, altÄ±nda ÅŸu notu düÅŸtü:

"Huzur içinde yat sevgili, kÄ±ymetli, güzel kÄ±zÄ±m… Meleklerle ÅŸarkÄ± söylemek için benden çok çok erken alÄ±ndÄ±n. Gülmeye devam et, annen seni çok seviyor."

Ä°ngiltere'nin kuzeyindeki Manchester kentinde bulunan konser salonu Arena'ya Pazartesi gece yarÄ±sÄ±nda bombalÄ± saldÄ±rÄ± düzenlendi. SaldÄ±rÄ±da 22 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, 59 kiÅŸi de yaralandÄ±.

SaldÄ±rÄ±yÄ± Irak Åžam Ä°slam Devleti (IÅžÄ°D) üstlendi ve Ä°ngiliz polisi de saldÄ±rÄ± zanlÄ±sÄ±nÄ±n 22 yaÅŸÄ±ndaki Libya kökenli Ä°ngiltere vatandaÅŸÄ± Salman Abedi olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Olivia'nÄ±n ailesi SalÄ± günü her yerde onu aramÄ±ÅŸ, onlarca yaralÄ±dan biri olarak hastanede tedavi gördüÄŸünü ummuÅŸtu.

Ancak yetkililer, Charlotte Campbell'a kÄ±zÄ±nÄ±n saldÄ±rÄ±da yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren 22 kiÅŸiden biri olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

Olivia patlama anÄ±nda yakÄ±n arkadaÅŸÄ± Adam Lawler ile birlikteydi. Olivia yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, Adam da aÄŸÄ±r yaralÄ± olarak hastanede bulunuyor.

Adam'Ä±n ailesi, bileti oÄŸullarÄ±na doÄŸumgünü hediyesi olarak aldÄ±klarÄ±nÄ± ve o da arkadaÅŸÄ± Olivia ile gitmek istediÄŸini, ikisinin de son dönemde konserden baÅŸka bir ÅŸey konuÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Kaynak: BBC Türkçe