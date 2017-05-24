Son dakika DAEÅž Filipinlerde kiliseyi basarak 15 kiÅŸiyi rehin aldÄ±

Filipinler'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž ile baÄŸlantÄ±lÄ± olan Ebu Sayyaf Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kiliseyi basarak rahip dahil 15 kiÅŸiyi rehin aldÄ±

BaÅŸrahip Socrates Villegas, teröristlerin rehineleri öldürmekle tehdit ettiÄŸini söylerken hükümetin rehinelerin güvenliÄŸini öncelik haline getirmesi gerektiÄŸini belirtti. Rahip ve cemaati zorla silah zoruyla kiliseye sokan saldÄ±rganÄ±n hükümet güçlerinin çekilmemesi halinde herkesi öldüreceÄŸini söylediÄŸi aktarÄ±lÄ±yor. Sosyal medyada Marawi'den paylaÅŸÄ±lan fotoÄŸraflardan, silahlÄ± askerlerin yollarÄ± kestiÄŸi ve kimlik kontrolü yaptÄ±ÄŸÄ± görülüyor.

Savunma BakanÄ± Delfin Lorenzana dün militanlarÄ±n bir hastane ile bir hapishaneyi iÅŸgal ettiÄŸini, aralarÄ±nda bir kilisenin de bulunduÄŸu çok sayÄ±da binayÄ± ateÅŸe verdikleriin duyurmuÅŸtu.

SIKIYÖNETÄ°M Ä°LAN EDÄ°LDÄ°

Filipinler Devlet BaÅŸkanÄ± Rodrigo Duterte'nin, ülkenin güneyindeki Mindanao eyaletinde sÄ±kÄ±yönetim ilan ettiÄŸi bildirildi. Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Ernesto Abella, Duterte'nin, resmi ziyaret için bulunduÄŸu Rusya'nÄ±n baÅŸkenti Moskova'da basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Mindanao eyaletine baÄŸlÄ± Marawi ÅŸehrinde "kalkÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle" anayasanÄ±n kendisine verdiÄŸi yetkiyle eyalette 60 günlük sÄ±kÄ±yönetim ilan ettiÄŸini duyurdu.

Abella, Duterte'nin, kenti kuÅŸatan Maute terör örgütü militanlarÄ±nÄ±n düzenlenlediÄŸi eylemin ardÄ±ndan olayla yakÄ±ndan ilgilenmek için Moskova ziyaretini kÄ±sa keserek ülkesine döneceÄŸini belirtti. Savunma BakanÄ± Delfin Lorenzana, ordunun, Marawi kentindeki bir terörist elebaÅŸÄ±sÄ±na yönelik düzenlediÄŸi baskÄ±nÄ±n, militanlar ile Filipinler Ordusu arasÄ±nda çatÄ±ÅŸma çÄ±kmasÄ±na sebep olduÄŸunu kaydetti.

Kaynak: Hürriyet