Manchester katliamÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Fransa diken Ã¼stÃ¼nde

Ä°ngiltere'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Fransa Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Gerard Collomb Ã¼lkede bazÄ± Ã¶nlemlerin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Ä°ngiltere’nin Manchester kentindeki konser salonunda gerçekleÅŸen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ülkenin güvenliÄŸini gözden geçirmek için bakanlÄ±kta, terörle mücadele, istihbarat ve güvenlikten sorumlu bütün birimlerin yöneticilerinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ± düzenleyen Collomb, ardÄ±ndan basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. Manchester’daki saldÄ±rÄ±nÄ±n 2005’ten bu yana Ä°ngiltere’ye yönelik en ciddi terör saldÄ±rÄ±sÄ± olduÄŸunu ifade eden Collomb, bunun terör tehdidinin Avrupa kÄ±tasÄ±ndaki bütün ülkelerde yüksek düzeyde olduÄŸunu gösterdiÄŸini söyledi. Collomb, toplantÄ±da, kültürel ve sportif etkinliklere yönelik olasÄ± saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± ülkedeki bütün valilere genelge gönderme kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

FransÄ±zlarÄ±n güvenliÄŸini saÄŸlamak için bütün imkanlarÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Collomb, ülkedeki halka açÄ±k etkinliklerde ve havalimanlarÄ±nda güvenliÄŸin artÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±, bütün güvenlik güçlerinin Fransa’nÄ±n her yerinde seferber olduÄŸunu anlattÄ±.