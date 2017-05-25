FlaÅŸ TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ±nÄ± ateÅŸe verdiler

Brezilya'nÄ±n baÅŸkentinde hÃ¼kÃ¼mete karÅŸÄ± baÅŸlatÄ±lan gÃ¶sterilerde TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n binasÄ± gÃ¶stericiler tarafÄ±ndan ateÅŸe verildi

Yetkililer, baÅŸkentteki gösteriye yaklaÅŸÄ±k 35 bin kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.BakanlÄ±k binalarÄ±nÄ± korumak için binalarÄ±n önüne askeri birlikler sevk edilirken kent sokaklarÄ±nda da polis geniÅŸ güvenlik önlemi aldÄ±.Göstericiler, Devlet BaÅŸkanÄ± Michel Temer'in istifasÄ±nÄ±, erken genel seçime gidilmesini ve ekonomik reform planlarÄ±nÄ±n geri çekilmesini talep ediyor.Temer geçen hafta kendisine yöneltilen yeni yolsuzluk iddialarÄ±nÄ± reddetmiÅŸti.Brezilya'da yolsuzluk iddialarÄ±: Kabinenin üçte birine soruÅŸturma

BazÄ± bakanlÄ±k binalarÄ± boÅŸaltÄ±ldÄ±

Gösteriler nedeniyle bazÄ± bakanlÄ±k binalarÄ±nÄ±n boÅŸaltÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildiriliyor.AFP haber ajansÄ±na konuÅŸan bir yetkili, TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ±'na yönelik saldÄ±rÄ±yla ilgili, "BakanlÄ±k binasÄ±nÄ±n özel ziyaretçi giriÅŸinde bir iÅŸgal yaÅŸandÄ±. Buradaki bir odada ateÅŸ yaktÄ±lar, eski bakanlarÄ±n odalarÄ±ndaki resim çerçevelerini kÄ±rdÄ±lar ve polisle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldiler" dedi.

Sokaklarda, polis ile göstericiler arasÄ±nda yaÅŸanan çatÄ±ÅŸmalarda en az bir kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±, bazÄ± kiÅŸilerin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

Polis, göstericileri daÄŸÄ±tmak için plastik mermi ve biber gazÄ± kullandÄ±.

Polise taÅŸ atan göstericilerse yer yer bariyer kurdu ve kurduklarÄ± bariyerleri ateÅŸe verdi.

RüÅŸvetle suçlanÄ±yor

Temer, ülkeyi yolsuzluk skandalÄ±yla iliÅŸkili bir tanÄ±ÄŸa sessiz kalmasÄ± için rüÅŸvet vermekle suçlanÄ±yor.Ülkenin önde gelen gazetelerinden O Globo, Temer'in siyasetçi Eduardo Cunha'ya rüÅŸvet ödenmesinin gerçekleÅŸmesine izin veren bir ses kaydÄ±nÄ±n olduÄŸunu öne sürüyor.

Eduardo Cunha'nÄ±n ismi parlamentonun alt kanadÄ±nÄ±n sözcüsüyken yolsuzluk ve rüÅŸvet skandalÄ±na karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ, görevinden ayrÄ±lan Cunha Mart ayÄ±nda yolsuzluk, kara para aklama ve vergi kaçÄ±rma suçlarÄ±ndan hapse girmiÅŸti.Brezilya'da kabinenin üçte biri hakkÄ±nda yolsuzluk ve rüÅŸvet soruÅŸturmasÄ± yürütülüyor.Geçen yÄ±l Dilma Roussef'in görevden azli ardÄ±ndan göreve Temer gelmiÅŸti.

Kaynak: BBC Türkçe