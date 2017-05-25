Ana Sayfa | DÃœNYA 25/05/2017 09:04

Venezuela'daki gÃ¶sterilerde Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ± baÅŸsavcÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Venezuela

Venezuela'da BaÅŸsavcÄ± Luisa Ortega, Ã¼lkede devam eden hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerde 20 yaÅŸÄ±nda bir protestocunun gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi

Ortega, basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, ülkede 6 haftadÄ±r devam eden gösterilerde 55 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, bunlarÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ± çevik kuvvet ve askerler tarafÄ±ndan öldürüldüÄŸünü belirtti.Protestolarda yaklaÅŸÄ±k bin kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Ortega, VenezuelalÄ± yetkililerin çoÄŸunun aksine, 20 yaÅŸÄ±nda bir göstericinin polisin attÄ±ÄŸÄ± göz yaÅŸartÄ±cÄ± bombanÄ±n isabet etmesi sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini söyledi.

Devlet televizyonu açÄ±klamayÄ± yayÄ±nlamadÄ±

Hükümet yetkililerinin birçoÄŸunun açÄ±klamalarÄ±nÄ± yayÄ±mlayan Venezuela devlet televizyonu, BaÅŸsavcÄ± Ortega'nÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± yayÄ±mlamadÄ±.Venezuela'da gÄ±da kÄ±tlÄ±ÄŸÄ±, yüksek enflasyon ve artan suç oranlarÄ±ndan kaynaklanan toplumsal hoÅŸnutsuzluk, Nicolas Maduro liderliÄŸindeki hükümetin kontrol ettiÄŸi Yüksek Mahkemenin, 31 Mart'ta Kongrenin yetkilerini elinden aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamasÄ±yla sokak protestolarÄ±na dönüÅŸmüÅŸtü.

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