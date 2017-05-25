Manchester'daki saldÄ±rÄ±yla ilgili Ã¶nemli geliÅŸme yaÅŸandÄ±

Manchester Arena'daki bombalÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± dÃ¼zenleyen terÃ¶rist Salman Abedi'nin kardeÅŸi HaÅŸim Abedi'nin, Libya'daki Ulusal Mutabakat HÃ¼kÃ¼metine (UMH) baÄŸlÄ± gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi

UMH'ye baÄŸlÄ± Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± bünyesinde faaliyet gösteren Özel CaydÄ±rÄ±cÄ± Kuvvetler, sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Facebook'taki hesabÄ±ndan yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Manchester saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n faili Salman Abedi'nin kardeÅŸi olduÄŸu belirtilen HaÅŸim Abedi'nin bir buçuk aydÄ±r güvenlik güçlerince takip edildiÄŸini belirtti. AçÄ±klamada, inceleme ekiplerinin HaÅŸim Abedi hakkÄ±nda baÅŸkent Trablus'ta terör eylemi düzenleme giriÅŸiminde olduÄŸuna dair bilgi edindiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

Bu bilginin Libya BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ofisi AraÅŸtÄ±rma Bürosu baÅŸkanÄ±na sunulduÄŸu kaydedilen açÄ±klamada, onun emri üzerine ÅŸahsÄ±n ivedilikle salÄ± günü akÅŸam saatlerinde yakalandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.HaÅŸim Abedi'nin, kardeÅŸi Salman Abedi'nin daha önce gönderdiÄŸi 3 bin dolarÄ± teslim alÄ±rken yakalandÄ±ÄŸÄ± belirtilirken, olayÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi yere iliÅŸkin bilgi verilmedi.

"SaldÄ±rÄ±nÄ±n tüm ayrÄ±ntÄ±larÄ±na vakÄ±f"

Manchester doÄŸumlu HaÅŸim Abedi'nin ilk sorgusunda, kendisinin ve kardeÅŸinin terör örgütü DEAÅž üyesi olduÄŸunu itiraf ettiÄŸi bildirilen açÄ±klamada, "HaÅŸim, saldÄ±rÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±k aÅŸamasÄ±nda Ä°ngiltere'de bulunduÄŸunu itiraf etti. Terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n tüm ayrÄ±ntÄ±larÄ±na vakÄ±f olduÄŸunu açÄ±kladÄ±. Ä°ngiltere'den 6 Nisan 2017 tarihinde ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kardeÅŸi Salman ile sürekli iletiÅŸim halinde olduklarÄ±nÄ± söyledi." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.BasÄ±nda yer alan haberlerde ise Manchester failinin babasÄ± Ramazan Abedi'nin de Trablus'un Ayn Zara bölgesinde yakalandÄ±ÄŸÄ± öne sürüldü.

Ä°ngiliz polisi, Manchester'daki konser salonu Manchester Arena'da gerçekleÅŸtirilen bombalÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n failinin 22 yaÅŸÄ±ndaki Salman Abedi olduÄŸunu açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.Manchester Arena konser salonunda ABD'li ÅŸarkÄ±cÄ± Ariana Grande'nin konserinin sonunda meydana gelen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da aralarÄ±nda çocuklarÄ±n da bulunduÄŸu 22 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 59 kiÅŸi de yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. Polis, saldÄ±rganÄ±n da patlama sÄ±rasÄ±nda öldüÄŸünü duyurmuÅŸtu.

GözaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 7'ye ulaÅŸtÄ±

Manchester polisinden yapÄ±lan açÄ±klamada, Manchester Arena konser salonundaki saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda Manchester kenti Blackley bölgesinde bir kadÄ±nÄ±n, ülkenin Nuneaton bölgesinde de bir erkek ÅŸüphelinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Polisin soruÅŸturmasÄ± ve operasyonlarÄ±nÄ±n ülke genelindeki bazÄ± adreslere yapÄ±lan aramalarla hÄ±zlÄ± ve etkili ÅŸekilde sürdüÄŸü vurgulanan açÄ±klamada, olayla ilgili gözaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n 7'ye çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.