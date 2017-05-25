Ä°ngiltere olay yerinde Ã§ekilmiÅŸ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri sÄ±zdÄ±ran ABD'ye tepki gÃ¶sterdi

Ä°ngiltere'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan olay yerinden Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±n ABD tarafÄ±ndan paylaÅŸÄ±lmasÄ±na Ä°ngiltere tepki gÃ¶sterdi

Ä°ngiltere terörle mücadele birimi yetkilileri, fotoÄŸraflarÄ±n sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n soruÅŸturmayÄ± baltaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kurbanlarle görgü tanÄ±klarÄ±nÄ±n güvenini sarstÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.FotoÄŸraflar New York Times gazetesinde yayÄ±mlandÄ± ve daha sonra Ä°ngiltere basÄ±nÄ±nda da paylaÅŸÄ±ldÄ±.Ä°ngiliz hükümetinden bir yetkili, "Çok öfkeliyiz. Bu kesinlikle kabul edilemez" dedi.Manchester Belediye BaÅŸkanÄ± Andy Burnham, fotoÄŸraflarÄ±n basÄ±na sÄ±zmasÄ±yla ilgili kaygÄ±larÄ±nÄ± ABD büyükelçisine ilettiklerini söyledi.

Ä°ki ülke arasÄ±nda Manchester saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili basÄ±na bilgi sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ± konusundaki kaygÄ±lar daha önce de dile getirilmiÅŸti.

Ä°ngiltere Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Amber Rudd, ABD'nin intihar bombacÄ±sÄ± Salman Abedi'nin kimliÄŸini, soruÅŸturma sürerken ifÅŸa etmesinden rahatsÄ±zlÄ±k duyduÄŸunu ifade etmiÅŸ ve Washington'a "Bir daha olmasÄ±n" uyarÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.Ama bu uyarÄ±ya raÄŸmen New York Times gazetesi, Manchester'daki saldÄ±rÄ±da olay yerinden çekilen fotoÄŸraflarÄ± yayÄ±mladÄ±. Gazete fotoÄŸraflarÄ± Ä°ngiliz yetkililerden aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.

FotoÄŸraflarda parçalanmÄ±ÅŸ bir sÄ±rt çantasÄ±, ÅŸarapnel parçalarÄ± ve 'fünye olabileceÄŸi' belirtilen bir cihaz görülüyor.

'RahatsÄ±z edici'

New York Times'Ä±n haberinde olay yerindeki kanÄ±tlarÄ±n 'güçlü, tahrip gücü yüksek bir bomba ve dikkatli, düzenli sarÄ±lmÄ±ÅŸ ÅŸarapnellere iÅŸaret ettiÄŸi' belirtiliyor.

Ä°ngiliz hükümetinden bir yetkili, "ABD sisteminden sÄ±zan fotoÄŸraflar kurbanlar, aileleri ve halk için acÄ±verici olacak. Devam eden bir soruÅŸturmaya Ä°ngiltere polisi ve güvenlik güçleri önderlik etmelidir" dedi.Genel seçim kampanyasÄ±ndan önce, Ä°ngiltere Parlamentosu Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Komitesi'nin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapan muhalif Ä°ÅŸçi Partisi'nden Yvette Cooper, Twitter hesabÄ±ndan "SoruÅŸturma devam ederken ABD'nin Ä°ngiltere'nin verdiÄŸi istihbaratÄ± paylaÅŸmasÄ±ndan çok rahatsÄ±zÄ±m. Kamu güvenliÄŸi tehlikede. Neler oluyor?" mesajÄ± paylaÅŸtÄ±.

Pazartesi gecesi Manchester Arena'daki intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 22 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken, 64 kiÅŸi de yaralandÄ±. SaldÄ±rÄ±yÄ± Irak Åžam Ä°slam Devleti (IÅžÄ°D) üstlenirken, saldÄ±rganÄ±n da 23 yaÅŸÄ±nda Libya asÄ±llÄ± bir Ä°ngiliz vatandaÅŸÄ± olduÄŸu açÄ±klandÄ±.

Ä°ntihar saldÄ±rganÄ±nÄ±n kimliÄŸi ilk olarak aralarÄ±nda CBS ve NBC televizyon kanallarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu ABD medyasÄ±nda açÄ±klandÄ±.

Bakan Rudd, ÇarÅŸamba günü sabah BBC Radyo 4'ün Today programÄ±na istihbarat paylaÅŸÄ±mÄ±yla ilgili ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Ä°ngiliz polisi, operasyonun bütünlüÄŸünü korumak için bilgi akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n denetim ve kontrolünü elinde tutmak istediÄŸini açÄ±kça ifade etti. BaÅŸka kaynaklar tarafÄ±ndan açÄ±klanmasÄ± rahatsÄ±z edici. DostlarÄ±mÄ±za bunun yeniden yaÅŸanmamasÄ± gerektiÄŸini net bir ÅŸekilde söylemiÅŸtim."

ABD'li yetkililerin soruÅŸturmayÄ± tehlikeye atÄ±p atmadÄ±klarÄ± sorusuna ise Ä°çiÅŸleri BakanÄ±, "O kadar ileri gitmezdim ama durum çok açÄ±k ve bir daha tekrarlanmamalÄ±" cevabÄ±nÄ± verdi.

Kaynak: BBC Türkçe