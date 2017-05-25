Ana Sayfa | DÃœNYA 25/05/2017 09:43

Ä°ngiltere'deki patlamayla baÄŸlantÄ±lÄ± gÃ¶zaltÄ± sayÄ±sÄ± artÄ±yor

manchester patlama

GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Ä°ngiltere'nin Manchester kentinde meydana gelen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸu tespit edilen 8 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Reuters'Ä±n son dakika geçtiÄŸi habere göre, Ä°ngiltere'nin Manchester ÅŸehrinde Pazartesi gecesi Ariane Grande konseri bitiminde meydana gelen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸu bildirilen iki kiÅŸi daha gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Britanya polisinin bildirdiÄŸine göre, Manchester saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili iki kiÅŸi daha yakalandÄ±. GözaltÄ±ndaki kiÅŸi sayÄ±sÄ± 8'e çÄ±ktÄ±. 

 
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manchester saldÄ±rÄ±sÄ±

Ä°ngiltere olay yerinde Ã§ekilmiÅŸ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri sÄ±zdÄ±ran ABD'ye tepki gÃ¶sterdi

Ä°ngiltere'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan olay yerinden Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±n ABD tarafÄ±ndan paylaÅŸÄ±lmasÄ±na Ä°ngiltere tepki gÃ¶sterdi

Manchester saldÄ±rÄ±

Manchester'daki saldÄ±rÄ±yla ilgili Ã¶nemli geliÅŸme yaÅŸandÄ±

Manchester Arena'daki bombalÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± dÃ¼zenleyen terÃ¶rist Salman Abedi'nin kardeÅŸi HaÅŸim Abedi'nin, Libya'daki Ulusal Mutabakat HÃ¼kÃ¼metine (UMH) baÄŸlÄ± gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi

Martyn Hakan Hett

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Ä°ngiltere'nin Manchester kentinde meydana gelen patlamada hayatÄ±nÄ± kaybedenlerden bir kiÅŸinin TÃ¼rk olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi