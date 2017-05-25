Ä°ngiltere'deki patlamayla baÄŸlantÄ±lÄ± gÃ¶zaltÄ± sayÄ±sÄ± artÄ±yor

GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Ä°ngiltere'nin Manchester kentinde meydana gelen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸu tespit edilen 8 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Reuters'Ä±n son dakika geçtiÄŸi habere göre, Ä°ngiltere'nin Manchester ÅŸehrinde Pazartesi gecesi Ariane Grande konseri bitiminde meydana gelen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸu bildirilen iki kiÅŸi daha gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Britanya polisinin bildirdiÄŸine göre, Manchester saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili iki kiÅŸi daha yakalandÄ±. GözaltÄ±ndaki kiÅŸi sayÄ±sÄ± 8'e çÄ±ktÄ±.