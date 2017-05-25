Ana Sayfa | DÃœNYA 25/05/2017 11:02

Kolera salgÄ±nÄ± hÄ±zla yayÄ±lÄ±yor Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± yÃ¼kseldi

kolera salgÄ±nÄ±

DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ Yemen Ofisi'nin sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Yemen'de 27 Nisan'dan bu yana 38 bin 300'den fazla kolera vakasÄ± tespit edildi. SalgÄ±n nedeniyle yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin sayÄ±sÄ± 398'e ulaÅŸtÄ±

AçÄ±klamada, Yemen halkÄ±nÄ±n üçte ikisinin temiz içme suyu bulamadÄ±ÄŸÄ±, bu yüzden salgÄ±nÄ±n hÄ±zla yayÄ±lmaya devam ettiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.Yemen'de iki yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n süredir devam eden çatÄ±ÅŸmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiÅŸ yaklaÅŸÄ±k 3 milyon kiÅŸi, temiz içme suyu bulunamamasÄ± ve atÄ±klarÄ±n toplanamamasÄ± sonucu her gün koleraya yakalanma riskiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±yor.

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