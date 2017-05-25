Macron karar verdi Fransaâ€™da terÃ¶re karÅŸÄ± eylem gÃ¼cÃ¼ kuruluyor

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, Ä°ngiltere'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¼lkede gÃ¼venliÄŸi saÄŸlamak adÄ±na â€˜eylem gÃ¼cÃ¼â€™ kurulmasÄ±na karar verdi

Fransa’da Bakanlar Kurulu, CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron’un baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Elysee SarayÄ±’nda toplandÄ±. Hükümet Sözcüsü Christophe Castaner, toplantÄ± sonunda yeni kurulacak ‘eylem gücü’ konusunda basÄ±na bilgi verdi. Castaner, “CumhurbaÅŸkanÄ± Macron’a doÄŸrudan baÄŸlÄ± olarak çalÄ±ÅŸacak, terör saldÄ±rÄ±sÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda gerekli önlemleri yarÄ±m saat içerisinde alabilecek, 50 ile 60 kiÅŸi arasÄ±nda kiÅŸinin görev alacaÄŸÄ± bir eylem gücü oluÅŸturulmasÄ±na karar verildi” dedi.

7 HAZÄ°RAN’A KADAR OLUÅžTURULACAK

Eylem gücüne tayin edilecek kiÅŸilerin, gece ve gündüz çalÄ±ÅŸarak, üst düzey yetkililerle istiÅŸare içerisinde terörle mücadele konusunda gerekli tüm bilgileri toplayacaklarÄ±nÄ± ifade eden Castener, 7 Haziran’a kadar oluÅŸturulacak yeni oluÅŸum ile terör saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± istihbarat bilgilerinin de tek elden, daha çabuk ve düzenli bir ÅŸekilde toplanmasÄ±nÄ± arzu ettiklerini dile getirdi.