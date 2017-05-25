CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Avrupa BirliÄŸi yetkilileriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Avrupa BirliÄŸi (AB) Konseyi BaÅŸkanÄ± Donald Tusk ve AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Jean-Claude Juncker ile bir araya geldi

ErdoÄŸan'Ä± görüÅŸmenin yapÄ±lacaÄŸÄ± AB Konseyi binasÄ±na giriÅŸinde Konsey BaÅŸkanÄ± Tusk karÅŸÄ±ladÄ±. ErdoÄŸan ve Tusk, toplantÄ±nÄ±n gerçekleÅŸtirileceÄŸi salona kadar beraber yürüdü.Salon önünde ise ErdoÄŸan'Ä± AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Juncker karÅŸÄ±ladÄ±. Daha sonra ErdoÄŸan, Tusk ve Juncker, el sÄ±kÄ±ÅŸarak gazetecilere görüntü verdikten sonra görüÅŸmeye geçti. BasÄ±na kapalÄ± gerçekleÅŸtirilen ve yaklaÅŸÄ±k bir saat süren görüÅŸmede, Türkiye-AB iliÅŸkilerindeki son durum ile ileriye dönük atÄ±labilecek adÄ±mlarÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi. ErdoÄŸan, Tusk ve Junker'le görüÅŸmesinin ardÄ±ndan Avrupa Parlamentosu (AP) BaÅŸkanÄ± Antonio Tajani ile bir araya geldi.